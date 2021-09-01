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Karkaş: Erdoğan ile Nahyan görüşmesi çok olumlu ve dostça
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Karkaş: Erdoğan ile Nahyan görüşmesi çok olumlu ve dostça

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Diplomasi Danışmanı Enver Karkaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesini, 'çok olumlu ve dostça' şeklinde yorumladı.

1 Saat Önce
2021-09-01 07:37:49
Karkaş: Erdoğan ile Nahyan görüşmesi çok olumlu ve dostça

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Diplomasi Danışmanı Enver Karkaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesini, "çok olumlu ve dostça" şeklinde yorumladı.

Uzun yıllardır BAE dış politikasının önemli isimleri arasında yer alan Karkaş, Erdoğan ile Al Nahyan'ın önceki günkü telefon görüşmesine ilişkin Twitter hesabından değerlendirmede bulundu.

İki liderin görüşmesini "çok olumlu ve dostça" olarak yorumlayan Enver Karkaş, söz konusu temasın özellikle BAE'nin bölgesel istikrar için köprüler inşa etme arayışında olduğu yeni sürece denk gelmesine dikkati çekti.

Karkaş, BAE'nin yeni süreçte bölgedeki ülkeler ve halkların istikrarı için iş birliği yapmak istediğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Ağustos'ta da BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan'ı Ankara'da kabul etmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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