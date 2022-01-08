Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 'Kardeşliğin filizlenmesi, nefretin silinmesi için gayret ediyoruz. Bu doğrultuda ümmetin geleceğine rehberlik etmek, çağın ihtiyaç ve beklentilerini hesaba katarak hizmet üretmeyi gerekli kılmaktadır.' dedi.

Kafkas Üniversitesi yerleşkesindeki Ahmet Arslan Kültür ve Kongre Merkezi'nde bölge illerinde görev yapan din görevlileriyle bir araya gelen Ali Erbaş, yaptığı konuşmada, görevlilere büyük sorumluluk düştüğünü söyledi.

Erbaş, din görevlilerinin Hazreti Muhammed'in varisi olduğunu, gece gündüz demeden çalışmalarında ellerinden gelen bütün gayreti gösterdiklerini belirterek, "Peygamber Efendimiz, gece gündüz nasıl çalıştı ise nasıl en katı kalpleri yumuşatmak için gayret içinde oldu ise biz de varisleri olarak onun bıraktığı yerden bu işi devam ettireceğiz." dedi.

Erbaş, din görevlisinin en önemli vasıflarından birisinin İslam'a bağlılık ve insanlığa hizmet aşkı olduğunu, gayretinin yeryüzünde iyilik egemen oluncaya, kötülükler ortadan kalkıncaya kadar devam etmesi gerektiğini vurguladı.

"Peygamber varisi ile İslam'a bağlılık kelimesinin ayrı düşünülmesi mümkün değil." diyen Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İslam'a o kadar bağlıyız ki Peygamberlere varis olmuşuz. Biz, Allah'ın dinine ve bütün insanlığın geleceğine hizmet gayesi ile çalışan bir ümmetiz. Biz, hayırda yarışın emri ilahisini ilke edinip insanlığın huzur ve refahı, yeryüzünün imar ve ıslahı için çalışan insanlarız. Kardeşliğin filizlenmesi, nefretin silinmesi için gayret ediyoruz. Bu doğrultuda ümmetin ve insanlığın geleceğine rehberlik etmek, çağın ihtiyaç ve beklentilerini hesaba katarak hizmet üretmeyi gerekli kılmaktadır. Diğer taraftan bu sorumluluk doğru bilgi ile rehberlik etme, hikmetli sözle hakka çağırma, ahlaklı davranışla örnek olma gibi büyük ama büyük olduğu kadar mukaddes bir yükü yüklenmek demektir. Sizler deruhte ettiğiniz bu görev vesilesiyle buradaki kardeşlerimize hizmet ve rehberlik ediyorsunuz. Allah yar ve yardımcınız olsun."

Erbaş, dünyadaki bireysel, bölgesel veya küresel bütün sorunların ancak İslam'ın bilgi ve hikmetine dayalı üstün ahlak ve bakışla çözülebileceğini vurguladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.