''Karadeniz, NATO gölüne dönüştü''

Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu, Karadeniz'in kısmen NATO gölüne dönüştüğünü söyledi.

Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu, bugün düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Aurescu, basın mensuplarının, Karadeniz'in 'Rus denizine' dönüşmesini engellemek için NATO'nun ne yapabileceği sorusuna, "Karadeniz kısmen NATO gölüne dönüştü. İttifak üyeleri olarak bölgedeki varlıktan vazgeçemeyiz. Değerlerimizi bölgede tanıtmaya devam etmenin önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

Bölgedeki geniş çaplı yeniden konuşlanma ve güç gösteriminden dolayı endişeli olduklarını dile getiren Aurescu, "Karadeniz'in güvenliği, NATO güvenliğinin ayrılmaz bir parçasıdır" ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.