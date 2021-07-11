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TIMETURK / DÜNYA / Karadeniz'de havada Rus-ABD gerginliği

Karadeniz'de havada Rus-ABD gerginliği

Rusya Savunma Bakanlığı, avcı uçaklarının ABD Hava Kuvvetlerine ait uçakların Karadeniz üzerinde sınır ihlalinde bulunmasını önlemek için havaya kaldırıldığını duyurdu.

27 Dakika Önce
2021-07-11 23:29:34
Karadeniz'de havada Rus-ABD gerginliği

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Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Ulusal Savunma Yönetim Merkezi'nden yapılan basın açıklamasında, Güney Askeri Bölge'de görev yapan Su-30SM ve Su-27 avcı uçaklarının ABD Hava Kuvvetlerine ait EP-3E Ares ve CL-600 Challenger uçaklarının Karadeniz üzerinde sınır ihlalinde bulunmasını önlemek için havaya kaldırıldığı belirtildi.

Rusya'ya ait hava kontrol radarlarının Karadeniz hava sahasında sınıra yaklaşan hava hedefleri tespit ettiklerine dikkat çekilen açıklamada, “Hedeflerin tanımlanması ve Rusya sınırını ihlal etmelerinin önlenmesi amacıyla Güney Askeri Bölge hava savunma nöbetçi birimlerden Su-30SM ve Su-27 avcı uçakları havaya kaldırıldı” ifadelerine yer verildi.

Rus avcı uçaklarının mürettebatlarının hedefleri ABD Hava Kuvvetlerine ait EP-3E Ares elektronik harp uçağı ve CL-600 Challenger keşif uçağı olarak belirlediği ve Karadeniz hava sahasında onlara refakat ettiği ifade edilenaçıklamada, “Rusya Federasyonu sınırının ihlaline izin verilmedi” vurgusu yapıldı.

Açıklamada ayrıca yabancı askeri uçakların rotalarını çevirip bölgeden uzaklaşmalarının ardından Rus jetlerin olaysız bir şekilde üslerine döndükleri, uçuşlarının uluslararası hava sahası kullanım kurallarına titizlikle uyularak gerçekleştiğinin altı çizildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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