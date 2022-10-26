Karadağ'daki yerel seçimlerde kesin sonuçlar belli oldu

Karadağ'da Devlet Seçim Komisyonunun (DIK) paylaştığı sonuçlara göre, Batı yanlısı DPS, 24 yıl aradan sonra ülkenin en büyük kenti ve başkenti Podgorica'yı kaybederken 14 kentten 7'sinde değişim görüldü.

Karadağ'daki yerel seçimlerde dikkatler başkent Podgorica belediyesi seçimlerine yoğunlaştı.

Karadağ'daki İslam Birliği Teşklilatı Zekat Vakfı Başkanı Sadmir Haciyić, Karadağ'daki yerel seçimlerin sonuçlarını değerlendirdi.

25 belediyeli Karadağ'da geçtiğimiz gün (23 Ekim) 14 belediyede yapılan seçimler sonuçlandı. Diğer 11 belediyede daha önce erken seçim olmuştu.

Karadağ'daki yerel seçimlerde gözler bu sefer başkent belediyesi seçimleri oldu. Karadağ'ın başkenti Podgorica'da nüfusun üçte biri yaşıyor. Son 30 yıldır iktidarda olan partisi DPS'nin (Demokrat Sol Partisi) genel başkanı olan Cumhurbaskani Milo Djukanović ayni zamanda Karadağlılar arasında hem parti hem de halk lideri olarak görülüyordu.

Başkentteki son belediye seçimlerinden bu sefer geniş bir koalisyon çıktı. Yönetimdeki DPS'ye karşı Arnavut partisi, Boşnak partisi, Romenler partisi ve liberal parti bu koalisyonda yer aldı.

Koalisyona karşı başkanlık yapan isim halihazırdaki belediye başkanı Ivan Vuković oldu. Karadağ kökenli aileden gelen Vuković, İngiltere ve ABD'de eğitim görmüş. Aynı zamanda devlet üniversitesinde hoca olarak görevli olan Vukovic, çok çalışan, halk arasında ayrımcılık yapmayan bir isim olarak tanınıyor.

Seçimlerde 5 partili koalisyon Vukoviç'e karşı yarıştı. Bu partiler arasında yeni bir parti kuruldu. Evropa Sad (Şimdi Avrupa) adlı parti ilk defa seçimlere katıldı. Gergin geçeceği beklenen seçimler bu sefer sakin bir havada geçti.

Şimdi Avrupa koalisyonu kazandı

Kesin sonuçlarla birlikte Ivan Vuković, yıllar sonra Karadağ başkentinde kaybetti. Koalisyon yüzde 38.2 aldı. URA Partisi Genel Başkanı Dritan Abazovic için ise sonuçlar çok kötü geçti. Abazoviç, yüzde 6 oy alabildi ve muhalefette kaldı. En iyi sonuç alan Sırp oylarının gittiği Evropa Sad (Şimdi Avrupa) oy oranı yüzde 21 civarında... Bu sonuçlara göre koalisyonun belediye başkanı Sırplar arasından seçilecek.

Karadağ'ın diger şehirlerindeki seçim sonuçlarına gelince, Sırplar 14 belediyeden 10 tanesini kazandı. DPS sadece 3 belediye alabildi: Bar, Biyelo Pole ve Plav.

Boşnak oyları

Müslümanlara gelince; Arnavutlar bütün belediyelerde DPS ile koalisyona girmişti. Boşnaklar ise başkent Podgorica dışında bütün belediyelerde tek başına seçime girdi ve yükselişe geçti.

Boşnaklar Rojaye şehrinde yüzde 21 oy oranı ile geçen seçime göre daha iyi sonuç aldı. Biyelo Polede'de yüzde 50 daha iyi sonuç alındı. Plavda ise aynı seviyede kaldı. Yani Boşnaklar bu sefer kendi partisine daha çok güven verdiler.

Sırpların gözü iktidarda

Karadağ genelinde Başbakan Abazovic yüzde 50 civarında oy daha az alabildi. Analizciler bu partinin daha önce Sırpların oyunu alırken artık alamayacağı için tarihe karışabileceğini söylüyor. Ülkedeki yeni parti Evropa sad (Avrupa Şimdi) için her ne kadar Sırp partisi derlerse de bu yapılanmanın arkasında ABD desteği var ve onlar da zaten bunu gizlemiyor. Belediye seçimlerinden zaferle çıkmasının ardından yakında yapılması planlanan erken genel seçimlerin ardından Karadağlıların oylarıyla iktidara girebilecekleri sinyalini veriyorlar.