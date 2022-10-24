Karadağ'da sosyalistler 24 yıl sonra kaybetti

Karadağ'da dün yapılan yerel seçimde Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic liderliğindeki Sosyalistlerin Demokratik Partisi (DPS), 24 yıl sonra başkent Podgorica'daki belediye başkanlığını kaybetti.

Devlet Seçim Komisyonunun (DIK) paylaştığı sonuçlara göre, Batı yanlısı DPS, 24 yıl aradan sonra ülkenin en büyük kenti ve başkenti Podgorica'yı kaybederken 14 kentten 7'sinde değişim yaşandı.

Podgorica'da NATO karşıtı tutumuyla bilinen Demokrat Cephe (DF) öncülüğündeki ittifak, yeni dönemde yerel yönetimde söz sahibi olurken DPS, dünkü yerel seçimde üç kenti daha kaybetti.

Boşnak Partisi, Boşnak nüfusun çoğunlukta olduğu kentleri kazandı.

Karadağ'daki siyasi kriz

Karadağ'da Dritan Abazovic başbakanlığındaki hükümetin 20 Ağustos'ta güvenoyu alamaması üzerine başlayan yeni hükümet kurma süreci siyasi krize dönüşmüştü.

Sırp Ortodoks Kilisesi Patriği Porfiriye ile ülkedeki Sırp Kilisesi'ne "resmi statü" kazandırmak adına imzaladığı "temel anlaşma" ile tartışmalara neden olan Abazovic liderliğindeki hükümet, Karadağ Meclisinde yapılan oylama sonucu düşmüştü.

Ülkedeki Sırp yanlısı partiler, Cumhurbaşkanı Djukanovic'e yeni hükümeti kurmak için Miodrag Lekic'in ismini iletirken Cumhurbaşkanı Djukanovic, gerekli şartları yerine getirmediği için hükümeti kurma görevini Lekic'e vermeyi reddetmişti.

Djukanovic, erken genel seçime gidilmesini talep etmiş, bunun 2023 yılı başında olabileceğini duyurmuştu. AA .