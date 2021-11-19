DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
2 protestocuyu öldüren Rittenhouse davasında beraat kararı!
“Casuslarsa niye bırakıldılar, değillerse niye teşekkür ediyorlar?”
Aliyev ve Paşinyan Brüksel'de bir araya gelecek
Merkez'den açıklama beklentisi! Kafalar epey karışık
Ünlü’den AK Partili isme sert tepki
Eşi kapıyı açmadı, tüfekle ateş edip kaçtı
Dolar/TL'de yeni zirve! JP Morgan/Goldman tahminleri
Belarus-Polonya sınırında son durum
Karadağ'da Kovid-19'dan ölenler 2 bin 231 ayakkabıyla anıldı
En çok konuşulan diziler belli oldu
Doç. Dr. Çifter'den dolar/TL yorumu: Yükselecek!
Bakan Pakdemirli'den gıda stoku açıklaması
Esenler'de 200 bin TL’lik soygun; her şey 70 saniyede oldu!
Önce genç kızı, sonra kendisini bıçaklayıp öldürdü
Macron’dan balıkçılık krizinde İngiltere’ye tepki: Sinirlerimizle oynuyor

TIMETURK / DÜNYA / Karadağ'da Kovid-19'dan ölenler 2 bin 231 ayakkabıyla anıldı

Karadağ'da Kovid-19'dan ölenler 2 bin 231 ayakkabıyla anıldı

Karadağ'ın başkenti Podgorica'daki Sağlık Bakanlığı binası önüne bırakılan 2 bin 231 ayakkabı ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenler anıldı.

3 Saat Önce
2021-11-19 21:45:08
Karadağ'da Kovid-19'dan ölenler 2 bin 231 ayakkabıyla anıldı

Vatandaşlar Grubu isimli girişimin gerçekleştirdiği anma programı kapsamında Kovid-19 tedbirlerine uyulması çağrısında bulunuldu.

Yapılan açıklamada, Karadağ'da Kovid-19'dan hayatını kaybeden 2 bin 231 kişinin unutulmaması gerektiği ifade edilerek can kaybının artmaması için hükûmete Kovid-19 tedbirlerinin uygulanması konusunda daha hassas davranması çağrısında bulunuldu.

Karadağ'da toplam vaka sayısı 153 bin 743 olarak kaydedildi

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş