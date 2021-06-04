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Kara mantar hızla yayılıyor! Bir ülkeye daha sıçradı

Hindistan’da ortaya çıkan ve daha sonra Mısır ile Irak’ta da görülen kara mantar hastalığı Meksika’ya da sıçradı.

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04.06.2021 00:35:28
Kara mantar hızla yayılıyor! Bir ülkeye daha sıçradı

Kara mantar olarak da bilinen mukromikoz hastalığı Meksika'da da ortaya çıktı. Meksika eyaletinde yer alan General Hospital de Zona 71 Hastanesi yetkilileri, 34 yaşındaki Gregorio Avendano Jimenez'de kara mantar hastalığının tespit edildiğini açıkladı.

Yaklaşık 9 yıldır diyabet hastası olduğu ve bir ay önce corona virüsüne (Covid-19) yakalanıp iyileşmesine rağmen son günlerde sağlığının kötüye gittiği söylenen hasta, geçtiğimiz cumartesi günü şiddetli baş ağrısı ve burun kanamalarının başlaması, sol tarafta yüz felci görülmesi ve glikoz seviyesinin 500 mg/dl'ye ulaşması üzerine yakınları tarafından hastanenin acil servisine götürüldü.

Burada hemen hastaneye yatışı sağlanan hastanın durumu gün geçtikçe daha kötüye gitti. Doktoru tarafından yakınlarına yapılan açıklamada, hastanın enfeksiyon nedeniyle sol gözünü, burnunu ve damağını kaybettiğini, ayrıca beynin de etkilenmesinin an meselesi olduğu belirtildi. Ayrıca hastanın hayati riskinin yüksek olduğu bildirildi.

KARA MANTAR NEDİR?

Bir enfeksiyon hastalığı olan mukormikoz, çok nadir görülüyor. Hastalık genellikle toprak, bitki, gübre veya çürüyen meyve ve sebzelerde bulunan mukor küfüyle temas sonucu ortaya çıkıyor.

Sinüs, beyin ve akciğerleri etkileyen kara mantar, diyabet hastalarında veya kanser ile AIDS hastaları gibi bağışıklık sistemi ciddi şekilde zayıflamış kişilerde hayati tehlikeye yol açabiliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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