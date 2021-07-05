DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Osmanlı'yı romanlarda aramak
Kara mantar enfeksiyonu Afganistan'a sıçradı
Libya Başbakanı Dibeybe’den çağrı: 24 Aralık seçimleri için taviz verin!
10 dakikada 76 sosisli sandviç yiyerek dünya rekoru kırdı
Op.Dr. Deniz Küçükkaya - Liposuction
Amerikan tripanozomisi tehdit mi?
Güzellik Uzmanı Buket Önal Kış Aylarında Cilt Bakımı Konusunda Bilgi Verdi
Lüksemburg Başbakanı Bettel, koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Kaptan Amerika: Kış Askeri filminin konusu ve oyuncu kadrosu
Husiler’den çağrı: Yemen hükümeti ile tüm esirler için takas yapmaya hazırız
Bakan Koca açıkladı: Koronavirüs vakaları yeni ekrandan takip edilecek
Süveyş Kanalı’nı tıkayan Ever Given gemisi ile ilgili yeni karar
Twitter hesap silme ve hesap dondurma işlemi
Çevre Bakanı Kurum: Derin sularda müsilaj olmadığını tespit ettik
Hangi yılan kimleri öldürüyor?

Kara mantar enfeksiyonu Afganistan'a sıçradı

Afganistan'da koronavirüs hastalarında Hindistan'da başlayan ve Mısır'da da görülen Mukormikoz 'Kara mantar' olarak bilinen ölümcül bir mantar enfeksiyonu tespit edildi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
05.07.2021 00:15:15
Kara mantar enfeksiyonu Afganistan'a sıçradı

Afganistan Sağlık Bakanı Vahid Mecruh, Kovid-19 salgınında üçüncü dalganın ortasında, ülkede ilk kez iki hastada tespit edilen kara mantar hastalığından bir kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Mecruh, kara mantar enfeksiyonunun yayılmasının önlenmesi için çalışmalara başladıklarını belirtti.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 84 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Böylece ülkede Kovid-19 salgınında toplam ölü sayısının 5 bin 283'e çıktı, toplam vaka sayısı 126 bine yaklaştı.

Afganistan'da şu ana kadar 6 milyondan fazla kişiye aşı yapıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH