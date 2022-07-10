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Kara Kuvvetleri timi dünya birincisi oldu

Kara Kuvvetleri Komutanlığının keskin nişancı timi 12 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması'nda birinci oldu.

3 Saat Önce
2022-07-10 20:31:07
Kara Kuvvetleri timi dünya birincisi oldu

Milli Savunma Bakanlığı, 12 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması'nda, Kara Kuvvetleri Komutanlığının keskin nişancı timinin birinci olduğunu duyurdu.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye dahil 12 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması'nda,

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Kara Kuvvetlerimizin keskin nişancı timi birinci oldu. Personelimizi kutluyor, kendilerine her daim başarılar diliyoruz" ifadesi kullanıldı.

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