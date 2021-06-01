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Kaptan Amerika: Kış Askeri filmi yayınlandı mı? Oyuncuları kimdir, konusu nedir?

Marvel'ın yapımcısı olduğu Kaptan Amerika: Kış Askeri filmi bir çizgi diziden sinemaya uyarlanmıştır. Bu filmin başrollerini Chris Evans ve Scarlett Johansson üstleniyor…

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01.06.2021 20:56:01
Kaptan Amerika: Kış Askeri filmi yayınlandı mı? Oyuncuları kimdir, konusu nedir?

ABD yapımı yabancı film Kaptan Amerika: Kış Askeri, 2014 yılında beyazperde de izleyicinin beğenisine sunuldu. Seri filmi, Marvel evreninin dokuzuncu filmidir. Yapımın yönetmenliğini Anthony Russo ve Joe Russo üstlenirken güçlü oyuncu kadrosunu da ilgi görüyor.

KAPTAN AMERİKA: KIŞ ASKERİ KONUSU

 SSCB döneminde özel kuvvetler içerisinde yetiştirilen ve Winter Soldier (Kış Askeri) adı verilen bir adam aslında tam bir ölüm makinasıdır. Rusya tarafından donmuş bir gölde bulunur ve önüne çıkan her şeyi yerle bir etmeye kararlıdır. Kaptan Amerika yanına Falcon'u ve Kara Dul'u da alarak güç birliği yapar ve soğuk diyarlardan gelen bu düşmana karşı büyük bir mücadeleye girer.

KAPTAN AMERİKA: KIŞ ASKERİ OYUNCULARI

Chris Evans

Samuel L. Jackson

Scarlett Johansson

Robert Redford

Sebastian Stan

Anthony Mackie

Cobie Smulders

Frank Grillo

Maximiliano Hernández

Emily VanCamp

Hayley Atwell

Toby Jones

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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