Kaptan Amerika: Kış Askeri filmi yayınlandı mı? Oyuncuları kimdir, konusu nedir?
Marvel'ın yapımcısı olduğu Kaptan Amerika: Kış Askeri filmi bir çizgi diziden sinemaya uyarlanmıştır. Bu filmin başrollerini Chris Evans ve Scarlett Johansson üstleniyor…
ABD yapımı yabancı film Kaptan Amerika: Kış Askeri, 2014 yılında beyazperde de izleyicinin beğenisine sunuldu. Seri filmi, Marvel evreninin dokuzuncu filmidir. Yapımın yönetmenliğini Anthony Russo ve Joe Russo üstlenirken güçlü oyuncu kadrosunu da ilgi görüyor.
KAPTAN AMERİKA: KIŞ ASKERİ KONUSU
SSCB döneminde özel kuvvetler içerisinde yetiştirilen ve Winter Soldier (Kış Askeri) adı verilen bir adam aslında tam bir ölüm makinasıdır. Rusya tarafından donmuş bir gölde bulunur ve önüne çıkan her şeyi yerle bir etmeye kararlıdır. Kaptan Amerika yanına Falcon'u ve Kara Dul'u da alarak güç birliği yapar ve soğuk diyarlardan gelen bu düşmana karşı büyük bir mücadeleye girer.
KAPTAN AMERİKA: KIŞ ASKERİ OYUNCULARI
Chris Evans
Samuel L. Jackson
Scarlett Johansson
Robert Redford
Sebastian Stan
Anthony Mackie
Cobie Smulders
Frank Grillo
Maximiliano Hernández
Emily VanCamp
Hayley Atwell
Toby Jones
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
YORUMLAR (0)