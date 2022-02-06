Kanye West Türk takipçileri için ne dedi? Kanye West'in Instagram'a Türkçe hakkındaki sorusu

Kanye West Türk takipçileri için ne dedi? Kanye West ülkemizde de oldukça popüler olan ünlüler arasında yer alıyor. Şimdilerde West'in gündeme gelme sebebi ise instagram yorumlarının Türkçe olmasıyla ilgili söylediği sözler oldu. Ünlü rapçinin bu durumdan rahatsız mı yoksa memnun mu olduğu anlaşılamadı ve tartışılıyor. Peki ama Kanye West Türkçe için ne dedi, Türk takipçilerinin yorumlarına nasıl tepki verdi? Kanye West'in Instagram'a Türkçe hakkındaki sorusu...

Kanye West Türk takipçileri için ne dedi? Kanye West ülkemizde de oldukça popüler olan ünlüler arasında yer alıyor. Şimdilerde West'in gündeme gelme sebebi ise instagram yorumlarının Türkçe olmasıyla ilgili söylediği sözler oldu. Ünlü rapçinin bu durumdan rahatsız mı yoksa memnun mu olduğu anlaşılamadı ve tartışılıyor. Peki ama Kanye West Türkçe için ne dedi, Türk takipçilerinin yorumlarına nasıl tepki verdi? Kanye West'in Instagram'a Türkçe hakkındaki sorusu...

Kanye West Türk takipçileri için ne dedi?

Kanye West, Kim Kardeshian çiftinin her söylediği olay oluyor. Özellikle Kim'in ülkemize ve Müslümanlığa karşıt duruşu, sıklıkla gündeme geliyor. West ise ara sıra eşini desteklese de olayların içerisinde pek görünmüyordu. Ta ki bugüne kadar...

Kanye West'in bir paylaşımının altına yorum yağı. West ise Türk takipçilerinin yaptığı yorumların üzerine, instagrama bir soru yöneltti. "Neden tüm yorumlarımın ilk 8 tanesi bu dilde Instagram?" sorusunun üzerine yorumlar devam ederken, West'ten bir açıklama bekleniyor.

Kanye West adını değiştirdi!

Kanye West son günlerde eşi Kim Kardeshian ile boşanmaları, çocuklarının velyeti konusunda gündemdeki yerini koruyor. Uzun süredir Kanye West ismini 'Ye' olarak değiştirdi.

Birçok takipçisi durumun Kardeshian ile aralarındaki gerginlikten dolayı bunalım sonucunda olduğuna inanıyor. .