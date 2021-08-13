DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Kandahar, Taliban'ın eline geçen 12. vilayet oldu
Irak'ın kuzeyinde havan saldırısı: 1 asker şehit
Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi
Güney Kore ile 'Swap' anlaşmasının analizi
Fatih Terim: Böyle bir morale ihtiyacımız vardı
Antalya namaz vakitleri (Diyanet)
Senatör Graham: Afganistan'da henüz en kötüsü yaşanmadı
Ümit Besen Nikah Masası sözleri
Termometrelere 'ateş' düştü
Portakal kabuğu reçeli nasıl yapılır?
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna yükseldi
Sürekli boğaz temizleme isteği (boğaz reflüsü)
‘Ufukta iklim karantinaları mı var?’
Kayseri sınavsız girilen liseler
ANALİZ: Taliban neden Afgan Türkistanı bölgesine yoğunlaşıyor?

TIMETURK / DÜNYA / Kandahar, Taliban'ın eline geçen 12. vilayet oldu

Kandahar, Taliban'ın eline geçen 12. vilayet oldu

Afgan hükümet güçlerinin, son 8 günde Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı, güneydeki Kandahar ile 12'ye çıktı.

2 Saat Önce
2021-08-13 00:55:10
Kandahar, Taliban'ın eline geçen 12. vilayet oldu

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin merkezinin Taliban'ın kontrolüne geçtiği bildirildi.

Yetkililer, ülkenin ikinci büyük kenti Kandahar vilayetinin merkezinin, Taliban'ın eline geçtiğini duyurdu.

Afgan hükümet güçlerinin, son 8 günde Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı, güneydeki Kandahar ile 12'ye yükseldi.

Afganistan'ın güney vilayetlerini Kabil'e bağlayan güzergah üzerinde bulunan tarihi kent Gazne ve ülkenin batısındaki Herat vilayetinin merkezi, dün Taliban'ın kontrolüne geçmişti.

Kuzeydoğudaki Badahşan vilayetinin merkezi Feyzabad şehri de çarşamba Taliban'ın kontrolüne geçmişti.

Baglan ve batıdaki Farah vilayetlerinin merkezleri de son günlerde Taliban tarafından ele geçirilen bölgeler arasındaydı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş