Kanadalı yerlilerden Başbakan Trudeau'ya çağrı

Kanadalı yerli gruplar, geçen hafta eski bir okulun bahçesinde 215 çocuğun kalıntılarının bulunmasının ardından, ülke çapında yatılı okullarda toplu mezar araması yapılması çağrısında bulundular.

Kanadalı yerli gruplar, geçen hafta eski bir okulun bahçesinde 215 çocuğun kalıntılarının bulunmasının ardından, ülke çapında yatılı okullarda toplu mezar araması yapılması çağrısında bulundular.

Başbakan Justin Trudeau yaptığı açıklamada, daha fazla toplu mezar aramanın "gerçeği keşfetmenin önemli bir parçası" olduğunu dile getirdi ancak henüz kesin sözler vermediğini kaydetti.

Tk'emlups te Secwepemc First Nation kabilesi, Kanada'nın British Columbia eyaletine bağlı Kamloops kentinde, eski bir yatılı kilise okuluna ait arazide 215 çocuk cesedi kalıntılarının olduğu mezarlık bulunduğunu duyurmuştu.

Kanada resmi haber ajansı CanadianPress'in haberine göre, 1869-1978 yılları arasında faaliyet gösteren Kamloops Kızılderili Yatılı Kilise Okulunun bahçesinde saptanan mezarlardaki çocuklardan bazıları sadece 3 yaşındaydı.

Kanada'da yerli kabileler arasında, katledilen çocuklarının yatılı okulların bahçelerine gömüldüklerine dair uzun süredir söylentiler mevcuttu.

Hakikat ve Uzlaşma Komisyonunun raporunun "Kayıp Çocuklar ve İşaretlenmemiş Cenazeler" başlıklı dördüncü biriminde yatılı okullarda hayatını kaybeden 3 bin 200 çocuk belirlense de bunların yaklaşık üçte biri isimlendirilemedi. Raporun 2015 yılında yayınlanmasından bu yana, 900 kişi daha tespit edildi.

Raporda, ebeveynlerin "okula giden ve asla geri dönmeyen çocuklardan söz ettikleri" yer alıyor.

2007'de komisyon tarafından kurulan bir çalışma grubu, işaretlenmemiş mezarlıkların bulunması için bir plan önerdi.

Federal hükümet başlangıçta bu işi yürütmek için gereken 1,5 milyon Kanada dolarını (1,2 milyon ABD Doları) reddetmiş olsa da, 2019'da üç yıl içinde bir "Ulusal Yatılı Okul Öğrenci Ölüm Kaydı" ve okul mezarlıklarının çevrimiçi kaydı için 33,8 milyon Kanada doları kaynak ayrılmasına karar verdi.

Geçen hafta bir yatılı kilise okuluna ait arazide 215 çocuk cesedi kalıntılarının olduğu mezarlığın bulunmasının ardından bu yöndeki çağrılar yüksek sesle dile getirilmeye başlandı.

British Columbia eyaleti Kızılderili Kabileler Birliği Başkanı Büyük Şef Stewart Phillip, ülke çapında düzenledikleri toplantılarında yerli toplulukların nasıl araştırma yapacaklarını belirlemeye çalıştıklarını söyledi.

Phillip, "İşaretlenmemiş (belirlenmemiş) toplu mezarlarla ilgili olarak tüm yatılı okulların yerleşim alanlarının kapsamlı bir şekilde araştırılması için ulusal bir programın olması kesinlikle çok önemli." diye konuştu.

Kaynak: Euronews

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.