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Kanadalı yerli liderlerden 'kiliseyi boykot' çağrısı

Kanada'nın önemli gündem maddelerinden biri haline gelen yatılı kilise okulları krizinde yerli liderler, Katolik kiliselerinin boykot edilmesi çağrısında bulundu.

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03.07.2021 22:00:28
Kanadalı yerli liderlerden 'kiliseyi boykot' çağrısı

Kanada resmi yayın kuruluşu CBC'deki habere göre, ülkedeki yerli organizasyonların en büyüklerinden olan Egemen Yerli Milletler Federasyonu Şefi Bobby Cameron, Katoliklerden kiliseye gitmemelerini istedi.

Katolik Kilisesinin, yatılı kilise okullarından kurtulanlar ile ailelerine 25 milyon dolar ödenmesi taahhüdünü hatırlatan Cameron, Katolikleri bu para ödenene kadar kiliseye gitmemeye çağırdı.

"Bu insanlar evde de sessizce dua edebilirler. Bu güçlü bir mesaj gönderir." ifadelerini kullanan Cameron, kilisenin tüm yatılı okul belgelerini kamuoyuna açıklamasını ve Papa Francis'in Kanada'ya gelip kilise okullarında yaşananlar için özür dilemesini istedi.

Kinistin Saulteaux Ulus Şefi Felix Thomas da hayatta kalanların kendileri için mücadele edecek herkese ihtiyacı olduğunu belirterek "Daha fazla şampiyona ihtiyacımız var. Bu konuda en büyük şampiyonlar kilise cemaati olabilir. Dayanışmayı göstermek için pazar günleri kiliseye gitmemek. Bu onların yapabileceği bir şey." değerlendirmesinde bulundu.

Okanagan Kızılderili Şeridi Şefi Byron Louis ise kiliseyi protesto çağrılarına katılarak, "Katolikler evde kalmalı ve ahlaki pusulalarını yıkamalı. Bu boykot mesajı piskoposlara, başpiskoposlara ulaşacak ve daha sonra yukarı, yukarı, katmanlara yükselecek." görüşünü paylaştı.

Louis, Katolik Kilisesi yetkililerinin Kanada genelinde yeni kiliseler inşa ederken ve eskilerini onarırken hayatta kalanlara ödenecek paranın bulunmadığını iddia etmelerinin üzücü olduğunu sözlerine ekledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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