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Kanadalı protestoculara yapılan bağışlar iade edilecek; Elon Musk tepkili

Bağış toplama platformu GoFundMe bugün yaptığı açıklamada, aşı zorunluluğunu protesto eden Kanadalı kamyon ve TIR sürücülerine yardım için toplanan milyonlarca doları sahiplerine iade edeceklerini duyurdu. Başka bir bağış platformu olan GiveSendGo, bağışları kabul edeceğini açıkladı.

2 Saat Önce
2022-02-05 16:13:31
Kanadalı protestoculara yapılan bağışlar iade edilecek; Elon Musk tepkili

Internet üzerinden bağış toplama platformu GoFundMe, Kanada'da Kovid aşısı zorunluluğunu protesto eden kamyon ve TIR şoförleri için başlatılan ‘Özgürlük Konvoyu 2022' bağış kampanyasını durdurduğunu belirterek bağışları sahiplerine iade edeceğini duyurdu. Yetkililer, dünkü açıklamalarında “GoFundMe, barışçıl protestoları destekliyor ve Özgürlük Konvoyu 2022 bağış toplama etkinliğinin ilk oluşturulduğunda amacının bu olduğuna inanıyoruz. Artık, daha önce barışçıl olan gösterinin, polisin şiddet ve diğer yasadışı faaliyetlerle ilgili raporlarıyla işgal haline geldiğine dair güvenlik güçlerinden kanıtlarımız var” ifadelerini kullanmıştı.

Başka bir çevrimiçi bağış toplama platformu olan GiveSendGo, GoFundMe'nin geri çekilmesinden kısa bir süre sonra konvoy için bağış kabul edeceğini açıkladı. Kanadalı kamyon ve TIR şoförleri, hükümetin Kovid-19 aşısı zorunluğu getirmesine üzerine ülkenin büyük kentlerinde ve yollarda konvoy oluşturarak geçen hafta sonu protestolara başlamıştı.

ELON MUSK'TAN TEPKİ

61fe59941655742fbc478166Kanadalı sürücülerin protestolarına Tweetleriyle destek veren Elon Musk, bağış platformunun bu kararını eleştirmek için aynı platformun 2020'de başka bir protesto için yaptığı bağış kampanyasını örnek göstererek “Çifte Standart?” diye sordu.

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