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TIMETURK / DÜNYA / Kanadalı Müslümanlardan yerli halka destek

Kanadalı Müslümanlardan yerli halka destek

Kanada İmamlar Konseyi, cuma günü okunacak hutbelerde ülkede sorunlar yaşayan yerli halka destek çağrısında bulunulması yönünde karar aldı.

1 Saat Önce
2021-07-09 16:35:53
Kanadalı Müslümanlardan yerli halka destek

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Merkezi Toronto'da bulunan ve 75 imamdan oluşan Kanada İmamlar Konseyi, cuma günü okunacak hutbelerde ülkedeki yerli halkların sorunlarına dikkatin çekilmesini kararlaştırdı.

Konseyin açıkladığı karar metninde, "Avrupa emperyalizmi adına ailelerinden çalınan, istismara uğrayan, işkence gören ve aç bırakılan yüzlerce masum çocuk mezarının bulunması, bizi acı ve utanç içinde bıraktı. Yerli milletlere yapılan baskı ve zulmün soykırım olduğunu kabul ediyoruz." denildi.

Kanada İmamlar Konseyi Başkanı İmam Refaat Mohamed de karara ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu karar, yas tutan yerli topluluklar, eski yatılı okul öğrencileri ve kayıp çocukların aileleriyle destek ve dayanışmayı ifade edecektir. Cuma günü her camide okunacak hutbeler, Kanadalı Müslümanların yerli halklara yönelik toplu yas, şefkat ve tesellisini vurgulayacaktır." ifadelerini kullandı.

Karara destek veren Tüm Kanada İçin Adalet Direktörü Taha Ghayyur ise "Avrupa emperyalizmi adına isimsiz mezarlarda yüzlerce yerli çocuğun bulunması Kanadalıları acı içinde bırakırken yerli halklar için de adalet ve eşit hakların savunulmasını gerekli kıldı. Yerli soykırımını kabul eden Konseyin bu eylemi adalet ve uzlaşma sağlamak için önemlidir." açıklamasında bulundu.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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