Kanadalı Müslümanlar Suriye’de köy inşa edecek

Kanada'daki Müslümanların kurduğu Human Concern International (HCI) isimli insani yardım kuruluşu, Suriye’de bir köy inşa etmeyi hedefliyor.

HCI'den edinilen bilgilere göre, ülke içinde evlerinden olmuş Suriyeli aileler için El-Bab veya Afrin bölgesinde 500 hanelik bir köy inşa edilecek.

3 BİN 500 KİŞİYE YERLEŞİM İMKANI

Bölgedeki aile yapısının çocuklar dahil ortalama 7 kişiden oluştuğu varsayılarak 3 bin 500 kişiye yerleşim imkanı sağlanması planlanan projede, altyapı, su, elektrik, camii, çocuklar için okul, parklar, futbol sahası, market, hastane, iş yerleri ve meyve ve sebze yetiştirmek için yeşil alanlar bulunacak.

Her ev, iki oda, mutfak, tuvalet-banyo ve oturma odasından oluşacak. Projenin toplam maliyetinin 2 milyon 250 bin Kanada doları (31,5 milyon TL) olması öngörülüyor.

MALİYET AÇIKLANDI

Merkezi başkent Ottawa'da bulunan HCI, proje bedelinin karşılanması için Müslümanlara ait ülke genelindeki sivil toplum kuruluşlarından da destek alacak.

Proje bedelinin 1 milyon 850 bin dolarlık kısmı 500 ev inşası için harcanacak ve geri kalan bütçe ile de sosyal birimlerin yapımı gerçekleştirilecek.

Tek bir evin inşaat maliyetini 3 bin 700 dolar olarak belirleyen HCI, dileyenin bir evin veya başka birimlerin yapımını üstlenebileceği gibi, en küçük miktardaki bağışlara da açık olduklarını duyurdu.

1000 ÖĞRENCİ KAPASİTELİ OKUL

Projede yer alan okulda, ilkokuldan lise son sınıfa kadar eğitim-öğretim verilecek.

İkili eğitimin verileceği 500 öğrenci kapasiteli okuldan, 1000 öğrencinin yararlanması öngörülüyor.

Okulda 16 derslik, 6 tuvalet (3 erkek, 3 kız tuvaleti), yönetim odaları, okula enerji sağlamak için güneş enerjisi sistemi, gerekli tüm okul mobilyaları ve ekipmanları bulunacak.

Bu arada köyün merkezine inşa edilecek cami, 400 kişi kapasiteli olacak ve dini ve sosyal aktiviteleri için de bir merkez gibi kullanılacak.

Camide, cuma ve vakit namazlarının dışında köy sakinlerinin ihtiyacı olan sosyal etkinlikler de düzenlenecek.

Tüm köyün inşaatı 12 ila 16 ay arasında tamamlanacak. Projeye bu ay içinde başlanacak ve ilk hedef olarak 35 konutun yapımı bitirilecek.

Proje tamamlandığında köydeki 100 kişiye de istihdam sağlanmış olacak. AA