Kanadalı avukatlar, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni göreve çağırdı

Kanada’da bir grup hukukçu, ülke gündeminin yeniden bir numaralı maddesi haline gelen yatılı kilise okullarında kaybolan çocuklar konusunu Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) taşıdı.

Kanada'da bir grup hukukçu, ülke gündeminin yeniden bir numaralı maddesi haline gelen yatılı kilise okullarında kaybolan çocuklar konusunu Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) taşıdı.

Kanada resmi yayın kuruluşu CBC'nin haberine göre, ülke genelinde avukatlık yapan 15 kişi, British Columbia eyaletindeki Kamloops Kızılderili Yatılı Kilise Okulu'nun bahçesinde 215 çocuğun kalıntılarının bulunduğuna dair ön raporlardan yola çıkarak Uluslararası Ceza Mahkemesinden (ICC) Kanada hükümeti ve Vatikan'ın insanlığa karşı suç işlemekten soruşturulmasını resmen talep etti.

Avukatlar grubunun başkanlığını yapan Calgary kentinden Brendan Miller, konuya ilişkin resmi taleplerini Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Khan'a iletti.

- Soruşturma sonunda Katolik Kilisesi ve Kanadalı yetkililer yargılanabilir

CBC'ye konuşan Brendan Miller, soruşturmanın mezarlık alanlarının oluşturulmasında ve bu alanların örtbas edilmesinde yer alan Katolik Kilisesi ve Kanada Hükümeti'nin çalışanları, ajanları ve aktörlerinin yargılanmasına yol açabileceğini söyledi. Miller, hükümet ve kilise koruması altındaki çocukların ölümleri, mezarları ve maruz kaldıkları muamelelerin insanlık suçlarının kanıtı olduğunu ve UCM'nin "gerçekleri ortaya çıkarmak için ne gerekiyorsa yapmasını" istediklerini ifade etti.

Kanada genelindeki tüm hukuk insanlarını kendilerine destek vermeye çağıran Miller, "Şimdiye kadar ne federal hükümet ne de Vatikan beklentilere cevap vermek için gerekli adımları atmadı." dedi.

Lahey'de bulunan UCM, biri insanlığa karşı suçlar olmak üzere "herhangi bir sivil halka karşı geniş çaplı bir saldırının parçası olarak işlenen ciddi ihlaller" olan dört tür suçu soruşturma ve kovuşturma yetkisine sahip. İnsanlığa karşı suçlar arasında özellikle kadın ve çocuklara yönelik cinayet, tecavüz, hapis, zorla kaybetme ve köleleştirme gibi suçlar yer alıyor.

- Kanada, Papa'yı yatılı kilise okulları konusunda bir kez daha özür dilemeye çağırdı

Öte yandan Kanada Yerli Hizmetleri Bakanı Marc Miller, Katolik Hıristiyanların dini lideri olan Papa'nın yatılı kilise okulları konusunda özür dilemesi gerektiğini söyledi. Bakan Miller, “Bence bugüne kadar özür dilememiş olmaları, bugüne kadar bir özür açıklaması yapılmamış olması utanç verici.” diye konuştu.

- Ülke genelindeki tüm yatılı kilise okullarında çocuk cesedi aranıyor

Bu arada Kamloops kentindeki Kızılderili Yatılı Kilise Okulu'nda 215 çocuğun ceset kalıntılarının bulunmasının ardından, Kanada genelinde faaliyet gösteren tüm yatılı kilise okullarının çevresinde arama başlatıldı. Kayıtlarda bulunan 139 yatılı kilise okuluna ait mezarlık ve bahçelik alanlarda, kayıtlarda olmayan çocuk mezarları için yer radarları ile tarama yapılıyor.

- Kanada Başbakanı Trudeau'nun özür talepleri karşılıksız kaldı

Kamloops Kızılderili Yatılı Kilise Okulu, Kanada'daki en büyük yatılı kilise okullarından biriydi ve 1970'lerin sonlarında kapatılmadan önce 1890 ve 1969 yılları arasında Katolik Kilisesi tarafından işletiliyordu.

Ülkedeki yatılı kilise okullarında yaşanan trajediyi araştırmak üzere 2010 yılında kurulan Hakikat ve Uzlaşma Komisyonunun 2015 yılında açıkladığı raporu ile resmen gün yüzüne çıkan, bazı çocukların maruz kaldığı fiziksel, cinsel ve duygusal istismarlar ülkeyi derinden sarstı. Şahitler ve halen yaşayan mağdurların ayrıntılı ifadelerinin yer aldığı 4 bin sayfalık rapor üzerine, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 2017 yılında Papa'dan resmi olarak özür dilemesini şahsen istedi.

Trudeau'nun talebine 2018 yılında cevap veren Kanada Katolik Piskoposlar Konferansı, Papa'nın Katolik Kilisesi'nin yatılı okullardaki rolü için kişisel olarak özür dileyemeyeceğini açıkladı. Trudeau bunun üzerine yaptığı açıklamada, Katolik Kilisesinin ülkedeki yatılı okullarında fiziksel ve cinsel şiddete uğrayan, tıbbi denek olarak kullanılan binlerce yerli çocuktan özür dilemeyen Papa Franciscus'un kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi. Trudeau, "Açıkçası, Katolik Kilisesinin yatılı okullarında yaşananlardan ötürü özür dilememe kararından hayal kırıklığına uğradım. Biz uzlaşma yolunda bireylerle çalışmaya devam edeceğiz çünkü geçmişteki hataların sorumluluğunu üstleniyor ve af diliyoruz. Bu, Kanadalılar olarak temel değerlerimizde olan bir şeydir." ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.