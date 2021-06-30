DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

YPG hapishanesindeki Kürt genç işkenceyle öldürüldü
İsrailli vekil: Yahudi olmayanlarla evlenen Yahudiler öldürülmeli
Paulo Fonseca kimdir? Paulo Fonseca hangi takımın teknik direktörüydü?
Putin: İngiliz gemisini batırsak bile dünya savaşı çıkmazdı
Paulo Fonseca kimdir? Paulo Fonseca hangi takımdan geldi?
Kamuda çocuğu olanlara idari izin bitti mi? 10 yaşından küçük çocuğu olan 1 Temmuz'da çalışacak mı?
Kanada'yı kavuran sıcak; 130 ölü
Kanal İstanbul'da yapılacak olan deplase nedir? I Deplase'nin kelime anlamı nedir?
Bakan Muş: İhracat mayıs ayında yüzde 65,5 arttı
Uçan araba 35 dakikalık testi başarıyla geçti
Hafta sonu kaçamağı: Çanakkale Pembe Göl
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim bu ruh hastasına...
Hamilelere idari izin bitti mi? Hamileler 1 Temmuz'da çalışacak mı? Kamuda hamileler ne zaman iş başı yapacak?
Adana Demirspor'dan Emre Mor bombası
KİTAP: ‘Suç Ortağı Hollywood’

Kanada'yı kavuran sıcak; 130 ölü

BBC'nin haberine göre, British Columbia eyaletinde Surrey, Burnaby ve Vancouver kentleri ile çevresinde cuma gününden bu yana 130'dan fazla kişi aşırı sıcaklar nedeniyle yaşamını yitirdi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
30.06.2021 14:39:49
Kanada'yı kavuran sıcak; 130 ölü

Yerel polis yetkilileri ölenlerin çoğunluğunun yaşlılar olduğunu belirtti.

British Columbia, Alberta, Yukon ve Kuzeybatı Toprakları eyaletlerinde etkili olan sıcak hava dalgası, uzmanlarca "ısı kubbesi" olarak tanımlanıyor.

British Columbia'nın iç bölgeleri ile Alberta'nın bazı bölgelerinde halen süren aşırı sıcaklarda, son olarak önceki gün Lytton kasabasında 47,9 santigrat derece ile ülkede bugüne dek ölçülen en yüksek sıcaklık kaydedilmişti.

Kanada Meteoroloji Hizmetleri, rekor sıcaklık değerlerinin önümüzdeki günlerde de görüleceği uyarısında bulundu.

Sağlık yetkilileri de yaşlılar, çocuklar, açık havada çalışanlar, evsizler ve önceden sağlık sorunları olanların, sıcaklığa bağlı hastalık ve ölüm açısından daha büyük risk altında olduklarını belirterek, açık havada uzun süre kalınmamasını tavsiye etti.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş