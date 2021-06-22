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Kanada vatandaşlık yeminine yerli halkların ismi de eklendi

Kanada’ya göçmen olarak gelenlerin vatandaş olabilmek için ettikleri yemin metni, ülkedeki yerli toplulukların isimleri de eklenerek yeniden düzenlendi.

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22.06.2021 20:43:19
Kanada vatandaşlık yeminine yerli halkların ismi de eklendi

Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanı Marco Mendicino yaptığı yazılı açıklamada, değişiklik yapılan yeni vatandaşlık yemini yasasının Kraliyet onayından geçtiğini ve bu sabah ilk kez bir yemin töreninde kullanıldığını duyurdu.

Mendicino, "Vatandaşlık yemini, kelimelerden daha fazlasıdır. Kamuya ait bir aidiyet beyanıdır. Yeni kazanılan hakların ve yeni yüklenen sorumlulukların kabulüdür. Bugün ilk kez yeni Kanadalılar, First Nations, Inuit ve Métis halklarının haklarını tanıyan bir vatandaşlık yemini ettiler. Yeni vatandaşlık yemini, yerli halkların haklarının çok eski zamanlardan beri bu topraklardaki varlığından kaynaklandığını kabul ediyor'' ifadesini kullandı.

Daha önce, "Kanada Kraliçesi Majesteleri II. Elizabeth'e, varislerine ve haleflerine sadık kalacağıma ve gerçek bağlılık göstereceğime ve Kanada yasalarına sadakatle uyacağıma ve Kanada vatandaşı olarak görevlerimi yerine getireceğime yemin ederim.'' şeklindeki Kanada Vatandaşlık Yemini son eklemelerle şu şekilde düzenlendi:

“Kanada Kraliçesi, Majesteleri Kraliçe II. Elizabeth'e, varislerine ve haleflerine sadık kalacağıma ve gerçek bağlılık göstereceğime ve Aborijinleri tanıyan ve onaylayan Anayasa da dahil olmak üzere Kanada yasalarına sadakatle uyacağıma ve First Nations, Inuit ve Métis halklarının Aborijin ve antlaşma haklarını tanıyan ve onaylayan Kanada vatandaşı olarak görevlerimi yerine getireceğime yemin ederim."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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