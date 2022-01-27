DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
İstanbul'da motosiklet kullanımı yasak mı? İstanbul'da motosiklet yasağı kalktı mı? Motosiklet yasağı devam ediyor mu?
Ukrayna'da bir asker dehşet saçtı, 5 asker öldü
Ekonomist Batırel: Şubat'ta dövizde çok büyük bir hareketlenme yaşanacak
Kamu işçisi 2022 zammı ne kadar? Kamu işçisi ek zam ne kadar? 4-D Kamu işçisi zammı yüzde kaç oldu?
Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde kan donduran ayrıntılar: Ateş edildi, yerde sürüklendi
AYM, aynı iş yerinde kreş konusundaki farklı uygulamayı 'ayrımcılık yasağının ihlali' saydı
Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir? Şafak Mahmutyazıcıoğlu öldürüldü mü?
Fed'in faiz kararından sonra kripto paralarda sert düşüş
Bakan Nebati: Enflasyon bir süre daha yüzde 40'larda gidecek
Hafter milisleri ile DEAŞ'lılar arasında çatışma
Meteoroloji'den kar ve çığ uyarısı
Kuzey Kore'den 2 balistik füze denemesi daha
Tesla’dan 2021 yılında rekor kâr
FED'in kararına altından ilk tepki
Kritik gün! Merkez Bankası yılın ilk enflasyon rakamını açıklayacak

TIMETURK / DÜNYA / Kanada, Ukrayna'daki askerlerini artırıyor

Kanada, Ukrayna'daki askerlerini artırıyor

Kanada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini destekleme misyonunu üç yıl daha uzatacağını ve fazladan 60 asker sağlayacağını duyurdu

2 Saat Önce
2022-01-27 08:15:48
Kanada, Ukrayna'daki askerlerini artırıyor

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Ukrayna'da halihazırda 200 Kanada askeri personelinin konuşlandırılmış olmasına rağmen, önümüzdeki günlerde 60 Kanada askeri personelinin daha konuşlandırılacağını duyurdu.

Savunma Bakanı Anita Anand, ülkenin "30 binden fazla Ukraynalı asker eğittiğini" açıklayarak, "Kanada'nın şu anda Ukrayna'ya yapabileceği en büyük katkı insanlardır. Bu eğitim misyonunun önemini küçümsememeliyiz” dedi.

Kanada Ukrayna'ya bir Rus 'istilası' konusunda korkularını ifade etmeye devam ederken, ABD ile istihbarat paylaşacak.

Trudeau Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Kanada'nın "Ukrayna'nın her zaman dostu olduğunu" ve "gerekli desteklerle her zaman orada olacağını" söyledi. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş