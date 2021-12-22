Kanada Tabipler Birliği Dergisi'ndeki İslamofobik yazı, Müslümanların tepkisine neden oldu

Kanada Tabipler Birliğinin yayın organında yer alan ve başörtüsüne hakaret içeren bir yazı, ülkede yaşayan Müslümanlardan tepki gördü.

Kanada Tabipler Birliği Dergisi (Canadian Medical Association Journal) isimli yayın organının son sayısında Dr. Sherif Emil imzalı yazıda, başörtüsünün bir "baskı ve çocuk istismarı aracı" olduğu gibi iddialar yer aldı.

Yazının yayımlanmasının ardından çok sayıda Müslüman, yorumlarıyla görüşlere karşı çıkarken Kanadalı Müslümanlar Ulusal Konseyi (NCCM) de yazıya tepki gösterdi.

NCCM Quebec Eyaleti Direktörü Lina El Bakir, yaptığı yazılı açıklamada, Kanada Tabipler Birliğine çağrıda bulunarak, "son derece İslamofobik olan yazının geri çekilmesini ve kamuoyundan özür dilemesini" talep etti.

Bakir açıklamasında şunları kaydetti:

"Dr. Emil'in, Müslüman kızlar ve kadınlar hakkında bu kadar çirkin ve bariz İslamofobik yorumlar yapması, sorumluluklarına sahip bir tıp uzmanı için dehşet verici. Bu makale, bu ülkede nefretin en şiddetli biçimlerinden bazılarıyla karşı karşıya kalan bir nüfus hakkında klişeleri ve ırkçı kinayeleri canlandırıyor. Kanada Tabipler Birliğini yazıyı yayından kaldırmaya ve daha fazla zarar vermeden hemen önce kamuoyundan özür dilemeye çağırıyoruz."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.