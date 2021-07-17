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Kanada ordusunda son 5 yılda 726 cinsel saldırı

Global News’in Kanada Ulusal Savunma Bakanlığından edindiği bilgiye göre, 1 Nisan 2016 ile 13 Temmuz 2021 döneminde, askeri komuta zinciri aracılığıyla rapor edilen toplam 726 cinsel saldırı yaşandı.

3 Saat Önce
2021-07-17 10:10:50
Kanada ordusunda son 5 yılda 726 cinsel saldırı

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Kanada ordusunda 2016'dan bu yana 726 cinsel saldırının rapor edildiği bildirildi.

Global News'in Kanada Ulusal Savunma Bakanlığından edindiği bilgiye göre, 1 Nisan 2016 ile 13 Temmuz 2021 döneminde, askeri komuta zinciri aracılığıyla rapor edilen toplam 726 cinsel saldırı yaşandı.

Verilere ilişkin açıklamada bulunan Ulusal Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jessica Lamirande, "Rapor edilen sayıların son 2 yılda daha yüksek olması gerekir. Ancak bu, insanların öne çıkıp rapor verme konusunda kendilerini ne kadar rahat hissettikleriyle orantılı bir durum." ifadelerini kullandı.

- Askeri cinsel taciz davaları arttı

Kanada Ulusal Savunma Bakanlığı verilerine göre, Kanada askeri birliklerinde 2016-2017 döneminde 74, 2017-2018 döneminde 128, 2018-2019 döneminde 125, 2019-2020 döneminde 183 ve 2020-2021 döneminde de 216 cinsel saldırı olayı rapor edildi.

Kanada'da açılan askeri cinsel taciz davalarının, son 6 ayda yüzde 170 arttığı bildirildi.

Ülkede 2020 Aralık ayı sonu itibarıyla toplam 2 bin 729 olan cinsel taciz ve suistimal davaları, son verilere göre yaklaşık yüzde 170 artarak 13 Temmuz 2021 itibarıyla 7 bin 346'ya yükseldi.

Kanada ordusunun komuta kademesi, son aylarda yöneltilen çok sayıda cinsel suistimal iddiasının ardından uzmanların "kurumsal kriz" olarak nitelediği sorunla boğuşuyor.

- Genelkurmay Başkanı birkaç ay önce istifa etmişti

Kanada'da geçen aylarda astları ile uygunsuz ilişkiye girdiği iddia edilen Genelkurmay Başkanı General Jonathan Vance, iddiaları reddederek istifa etmişti.

Vance'nin yerine getirilen Amiral Art McDonald da benzeri iddialar üzerine başlatılan askeri polis soruşturması nedeniyle görevinden çekilmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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