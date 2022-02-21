DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Kanada’nın el koyduğu Özgürlük Konvoyu’ndaki kamyonların akıbeti ne olacak?
Macron araya girdi: Putin ile Biden’dan yanıt gecikmedi
Putin yaptırım tehdidine meydan okudu
ANALİZ: 2022 yılı kripto para yatırımcısını üzdü
Maça damga vuran frikik; 'Sen mi vuracaksın abi?'
Migros eylemi; Haluk Levent arayı buldu
Coppola, yeni filmini kendi parasıyla çekecek
Ege ve Marmara Denizi'nde deprem
İYS nedir? İstenmeyen numaralar nasıl engellenir? İstenmeyen numara ve mesaj engelleme sistemi e-Devlet
3600 ek göstergede son viraj
Konya'daki kazayla ilgili otobüs şoförü tutuklandı
Kongo Cumhurbaşkanı Tshisekedi’den Türkiye açıklaması
Konya'da 6 kişinin öldüğü kazada tur 3 kez ertelenmiş
Şehit annesini 600 bin lira dolandıranlar tutuklandı
Donbas: 53 binden fazla kişi tahliye edildi

TIMETURK / DÜNYA / Kanada’nın el koyduğu Özgürlük Konvoyu’ndaki kamyonların akıbeti ne olacak?

Kanada’nın el koyduğu Özgürlük Konvoyu’ndaki kamyonların akıbeti ne olacak?

Ottawa Belediye Başkanı Jim Watson, Kanada'daki Özgürlük Konvoyu protestocularında el konulan kamyonları satacaklarını açıkladı.

21 Dakika Önce
2022-02-21 07:11:52
Kanada’nın el koyduğu Özgürlük Konvoyu’ndaki kamyonların akıbeti ne olacak?

CBC'ye konuşan Watson, aşı şartlarını protesto etmek için Ottawa şehir merkezinde kamp kuran protestocuları dağıttıkları için polislerden övgüyle söz etti.

Gösteriler, Trudeau'nun Pazartesi günü daha önce hiç kullanılmayan Acil Durumlar Yasasını başlatmasının ardından şehir ve federal polis memurları tarafından durduruldu.

Polis şiddetinin şok edici sahnelerini gösteren video görüntülerine rağmen Watson, memurların “olağanüstü bir iş çıkardığını” ve “cevaplarında çok ölçülü olduklarını” söyledi.

En az 170 protestocu tutuklandı, 50'den fazla araca el konuldu ve hükümet en az 76 protesto katılımcısı ve destekçisinin banka hesaplarını dondurdu.

Watson, protestolar esnasında ortaya çıkan kayıpları telafi etmek için, protestocuların el konulan araçlarını satmayı planladıklarını açıkladı.

Şehir Saymanı Wendy Stephanson, CTV News'e göre protestoyu yönetmenin şehre günde yaklaşık 1 milyon Kanada dolarına mal olduğunu söyledi.

Watson'ın planının devam edip etmeyeceği ve Acil Durumlar Yasası'nın gerçekten şehrin ele geçirilen araçları açık artırmaya çıkarmasına izin verip vermediği henüz belli değil. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş