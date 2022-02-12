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Kanada: Kamyoncular için toplanan bağış 9 milyon doları buldu

ABD ile Kanada arasındaki ticaretin yüzde 27’sinin gerçekleştiği Ambassador Köprü’nü bloke eden Kanadalı sürücüler için toplanan bağışlar 9 milyon dolara ulaştı.

2 Saat Önce
2022-02-12 18:04:33
Kanada: Kamyoncular için toplanan bağış 9 milyon doları buldu

ABD hükümeti, blokajın açılması için Kanada'ya baskı yaparken köprünün boşaltılması için Kanada mahkemesi tarafından verilen süre doldu.

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Kanada hükümetinin aşı zorunluluğu kararını protesto etmeye devam eden Kanadalı kamyon ve TIR sürücüleri için toplanan bağışlar kısa sürede 9 milyon dolara ulaştı. Protestolarda yaşanan şiddet olayları yüzünden Internet üzerinden bağış toplama platformu GoFundMe 5 Şubat'ta karar alarak bağış kampanyasını durdurmuş ve bağışları iade edeceğini belirtmişti. Başka bir çevrimiçi bağış toplama platformu olan GiveSendGo, GoFundMe'nin geri çekilmesinden kısa bir süre sonra konvoy için bağış kabul edeceğini açıkladı. GiveSendGo sitesi, 7 gün gibi bir süre içinde 9 milyon 55 bin dolar bağış toplayarak hedefin yüzde 56'sını gerçekleştirdi.

ONTARIO MAHKEMESİ BAĞIŞLARA ERİŞİMİ DURDURDU

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Ontario Yüksek Adalet Mahkemesi, eyalet hükümetinin kamyoncuların konvoyu için bağışlanan milyonlarca dolara erişimin dondurulması talebini kabul etti. .

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