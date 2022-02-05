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Kanada'dan Ukrayna'ya silah sevkiyatı

Kanada Savunma Bakanlığı, dün Ukrayna’ya içerisinde öldürücü olmayan silahların bulunduğu bir askeri nakliye uçağının gönderildiği açıklamasını yaptı.

45 Dakika Önce
2022-02-05 14:42:27
Kanada'dan Ukrayna'ya silah sevkiyatı

Bakanlığın açıklamasında “Geçen gece (4 Şubat gecesi) Kanada'nın kısa süre önce açıkladığı Ukrayna'ya acil desteği ve UNIFIER operasyonu çerçevesinde, Kanada Hava Kuvvetleri'ne ait C-177 Globemaster içerisindeki ölümcül olmayan silahlarla Trenton Hava Üssü'nden havalandı” ifadeleri kullanıldı.

Ottawa'nın Ukrayna'nın egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğünü sıkı bir şekilde desteklediği kaydedilen açıklamada, “Bu bağış, Ukrayna güvenlik güçlerinin Rusya'nın tehditlerinden, içerisindeki ve çevresindeki askeri varlığını artırmasından daha fazla korunmasına yardımcı olacak” ifadelerine yer verildi.

Ukrayna'ya gönderilen silahlar arasında, kişisel koruyucu ekipman, keşif ve gözlem donanımları bulunuyor.

Ottawa daha önce Ukrayna'daki UNIFIER misyonundaki kişi sayısının 200'den 400'e çıkarılacağını duyurmuştu. .

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