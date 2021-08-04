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TIMETURK / DÜNYA / Kanada'dan Lübnan'a 20 milyon dolarlık yardım

Kanada'dan Lübnan'a 20 milyon dolarlık yardım

Kanada, Dünya Bankasının Lübnan Reformu Programı'na 20 milyon dolar bağışladığını açıkladı.

1 Gün Önce
2021-08-04 17:53:56
Kanada'dan Lübnan'a 20 milyon dolarlık yardım

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Kanada Dışişleri Bakanı Marc Garneau ve Uluslararası Kalkınma Bakanı Karina Gould, Beyrut Limanı'ndaki patlamanın yıl dönümü dolayısıyla ortak açıklama yaptı.

İki bakanın ortak açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"Bir yıl önce Beyrut Limanı'nda yaşanan insanlık trajedisinin yıl dönümünde Kanada, Lübnan halkının yanındadır. Biz yas tutarken kalbimiz hala tam soruşturma bekleyen kurbanların sevdikleriyle birlikte. Bu patlama; küresel salgınla, sosyo-ekonomik krizle mücadele eden Lübnan için yıkıcı bir darbe oldu. Kanada, Beyrut Limanı'ndaki patlamayla ilgili tam ve şeffaf bir soruşturma ve hesap verebilirlik çağrısını yineliyor."

"KANADA, ULUSLARARASI TOPLUMLA ÇALIŞMAYA KARARLIDIR"

Beyrut'ta yaşanan trajedinin ardından bugüne kadar toplam 38 milyon dolarlık yardımda bulunulduğu vurgulanan açıklamada, bugün de Dünya Bankasının Lübnan Reformu Programı doğrultusunda halkın ve işletmelerin sosyo-ekonomik iyileşmesine yönelik 20 milyon dolar yardım sağlandığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Lübnan halkının yanında olmaya devam ediyoruz ve onları daha fazla desteklemeye hazırız. Kanada, Lübnan liderlerinin, ülkenin umutsuzca ihtiyaç duyduğu ve hak ettiği reformları başlatabilecek bir hükümet kurmak için şimdi harekete geçmeleri gerektiğini tekrarlıyor. Kanada, Lübnan halkının meşru taleplerini yerine getirmeleri için Lübnan liderlerine baskı yapmak için çabalarını sürdürmeye ve uluslararası toplumla birlikte çalışmaya kararlıdır."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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