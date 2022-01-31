DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Özdil'den CHP’ye sert tepki: Atatürk gelse ihraç edecekler böyle parti olur mu?
Tavuk çiftliği kuran Coşkun Sabah dolandırıldı
Biden'dan Taliban'a sert tepki: Derhal serbest bırakın!
Kanada'dan kritik Ukrayna kararı! Geri çekiyorlar
Yunan Meclisi'nde Türk yapımı maske krizi
''Küçük çocuk, dedesi yaşında bir kişiye hakaret ediyor, bu mu bizim ahlakımız?''
Bingöl'de şiddetli deprem!
Gaziantep'te yolcu otobüsü şarampole devrildi
Tokayev’den ‘Yeni Kazakistan’ çağrısı
İranlıların resmi makamlara şikayet mektupları 16 kat arttı
Mason Greenwood tutuklandı
İdlib'de Esed rejimiyle muhalifler arasında esir takası
Meksika - Kosta Rika maçı canlı nasıl izlenir?
Mısır'da 10 idam kararı daha!
Türkiye ile Maldivler arasında ikili anlaşmalar imzalandı

TIMETURK / DÜNYA / Kanada'dan kritik Ukrayna kararı! Geri çekiyorlar

Kanada'dan kritik Ukrayna kararı! Geri çekiyorlar

Kanada, Kiev Büyükelçiliğinden zorunlu olmayan personelini geri çekme kararı aldı.

58 Dakika Önce
2022-01-31 07:43:35
Kanada'dan kritik Ukrayna kararı! Geri çekiyorlar

cKanada, Kiev Büyükelçiliğinde görevli olan fakat önemli görevlerde bulunmayan personeli ve ailelerini geçici olarak geri çekme kararı aldı.

Kanada, Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim devam ederken, Ukrayna'da bulunan Kiev Büyükelçiliğinde görevli olan fakat önemli görevlerde bulunmayan personeli ve ailelerini geçici olarak geri çekme kararı aldı.

Federal hükümete bağlı Global Affairs tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kanada'nın en önemli önceliğinin Kanada vatandaşlarının güvenliği olduğu ifade edilerek, “Kanada, zorunlu olmayan Kanadalı çalışanları ve ailelerini Ukrayna'daki Kanada büyükelçiliğinden geçici olarak geri çekme kararı aldı” denildi.

Kanada'nın geçtiğimiz hafta Kiev Büyükelçiliği'ndeki ekibini güvenlik, çatışma yönetimi, demokratik reform ve konsolosluk hizmetleri uzmanlarıyla güçlendireceğini duyurduğu hatırlatılan açıklamada, “Ukrayna'yı desteklemek için gelişen durumu değerlendirmeye ve yanıt vermeye devam edeceğiz ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna'daki durumun yakından izlendiği belirtilen açıklamada, büyükelçiliğin açık olduğu belirtilerek, “Yetkililerimiz, gerektiğinde Kanada vatandaşlarına konsolosluk yardımı sağlamaya hazırdır” denildi.

Öte yandan Kanada, daha önce Ukrayna-Rusya arasındaki gerginlik nedeniyle reşit olmayan çocukları bulunan diplomatların ailelerini Ukrayna'dan geçici olarak geri çekeceğini açıklamıştı. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş