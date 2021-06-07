Kanada'daki yerli liderlerinden özür dilemeyen Papa'ya tepki

Yatılı kilise okullarında istismar edilen çocuklar konusunun ülke gündeminde ilk sıradaki yerini koruduğu Kanada'da, Katolik aleminin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un özür dilememesi yerli liderlerin tepkisine neden oldu.

Yatılı kilise okullarında istismar edilen çocuklar konusunun ülke gündeminde ilk sıradaki yerini koruduğu Kanada'da, Katolik aleminin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un özür dilememesi yerli liderlerin tepkisine neden oldu.

CTV News'de yer alan habere göre, geleneksel Pazar duası sırasındaki konuşmasında, Katolik Kilisesi'ne ait yatılı okullardaki çocuk istismarlarına dair çıkan haberlerden dolayı üzüldüğünü söyleyen ve yerli halkların haklarına, kültürlerine saygı gösterilmesi çağrısında bulunan Papa Franciscus, beklentilerin aksine Kanadalıların talep ettiği özrü dilemedi.

Haberde görüşlerine yer verilen Saskatchewan'daki Egemen Yerli Uluslar Federasyonu Başkanı Bobby Cameron, "Hepimiz acı çekiyoruz ve üzülüyoruz. Bu dünya çapında bir alay konusu. Papa'nın 'kilisemizin yerli halkına ve öğrencilerine o zamanlardaki davranış şekli için çok üzgünüm, özür dileriz, dua ediyoruz' demesi bu kadar zor mu?" diye konuştu.

Kamloops Kızılderili Yatılı Kilise Okulu'ndan kurtulan 72 yaşındaki Saa Hiil Thut, okulda geçirdiği yıllar boyunca kendisine yaşatılanlardan ve çektiği acılardan kimsenin sorumlu tutulmadığını söyledi.

"Suçlular bir şekilde sorunsuz kurtuluyor" diyen Thut, Vatikan'ın özür dilememesine ise "Papa, 'Kilisemizin işlettiği yatılı okullarda binlerce fiziksel ve cinsel istismar vakası olduğunu duydum' demeyecek. 'Kamloops'ta ve muhtemelen Kanada'daki her yatılı okulda isimsiz bir mezarda 215 çocuk var' demeyecek." ifadeleriyle tepki gösterdi.

- Başbakan Trudeau'nun Papa'dan özür talep eden tüm girişimleri cevapsız kaldı

Mayıs ayı sonunda British Columbia'daki Kamloops Kızılderili Yatılı Kilise Okulu'nun bahçesinde, kayıtlarda olmayan 215 çocuğa ait ceset kalıntılarının bulunması ile ülke gündemine yeniden gelen yatılı okullar konusu, sorumluların bulunması ve hesap vermeleri konusundaki eski talepleri de yeniden canlandırdı.

Başbakan Justin Trudeau, geçen hafta yinelediği açıklamasında, okulların kilisenin kontrolünde olduğunu hatırlatmış, Vatikan'ın okullardaki rolü için sorumluluk alması ve özür dilemesi gerektiğini söylemişti.

Trudeau, ülke tarihinin en büyük çocuk istismarı olan konuyla ilgili 2010'da kurulan ve 2015'te çalışmalarını tamamlayan Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu'nun 4 bin sayfalık raporu üzerine aynı yıl Papa Franciscus'tan özür dilemesini istemişti. İsteğini, 2017 yılındaki Vatikan ziyaretinde de tekrarlayan Trudeau, Papa Franciscus'tan beklediği cevabı alamamıştı.

1831 ile 1996 yılları arasında işleyen yatılı kilise okulu sistemi, yaklaşık 150 bin yerli çocuğu zorla evlerinden ve ailelerinden ayırdı. Bu çocuklardan birçoğu fiziksel ve cinsel istismara, tecavüze ve yetersiz beslenmeye maruz kalarak bazıları da üzerlerinde yapılan tıbbi deneylerde hayatlarını kaybetti.

Resmi kayıtlara göre ülke genelindeki 139 yatılı kilise okulunun neredeyse tamamı, Kanada hükümeti adına Katolik Kilisesi tarafından yönetiliyordu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.