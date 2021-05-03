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Kanada’daki Proud Boys birimi kendini feshetti

Radikal sağcı Proud Boys’un Kanada birimi, kendini feshettiğini açıkladı. Proud Boys, ABD'deki son başkanlık seçimleri sırasında Kongre binasına yapılan baskında ön plana çıkmıştı.

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03.05.2021 03:40:18
Kanada’daki Proud Boys birimi kendini feshetti

Örgüt adına sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, grubun bugüne kadar yanlış bir şey yapmadığı savunuldu.

Kanada Kamu Güvenliği Bakanlığı, 28 Ocak'taki kararıyla radikal sağcı Proud Boys'u terör örgütleri listesine almıştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın muhafazakar fikirlerini savunan örgüt, 4 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan ABD Kongre binası baskınıyla eleştiri oklarını üzerine çekmiş ve Proud Boys'un birçok üyesi inceleme altına alınmıştı.

Proud Boys

ABD Federal Soruşturma Bürosu FBI'ın 2018'de radikal örgüt olarak tanımladığı Proud Boys, Kanadalı-İngiliz sağcı aktivist Gavin McInnes tarafından 2016 yılında kuruldu.

ABD ve Kanada'da politik doğruluğu savunan ve erkeklere yönelik kısıtlamaları protesto eden bir organizasyon olarak başlayan Proud Boys, sonrasındaki protestolarıyla sokak savaşına destek veren bir örgüt haline geldi.

Grubun Kanadalı kurucusu McInnes, halen ABD'de yaşıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan