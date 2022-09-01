Kanada'da şekerli içeceklere vergi kararı

Kanada'nın Newfoundland-Labrador eyaletinde başlatılan bir uygulama ile ülkede ilk kez şekerli içeceklere bugünden itibaren 'şeker vergisi' konuldu.

Eyalet hükümetinin "İçeceğinizi Bir Daha Düşünün" sloganı ile başlattığı uygulamayla enerji içecekleri, buzlu çaylar ve teneke kutularda satılanlar da dahil şekerli içeceklerin tamamına litre başına ilave 20 sent (2,8 TL) satış vergisi eklendi.

Newfoundland-Labrador Eyaleti Maliye Bakanı Siobhan Coady, uygulamanın amacının insanları daha sağlıklı içecek seçimleri yapmaya teşvik etmek olduğunu söyledi.

Şekerle tatlandırılmış içeceklerin aşırı tüketiminin Tip 2 diyabet ve kardiyovasküler hastalık riskinin artmasına ve diş sağlığının bozulmasına yol açabileceğini kaydeden Coady, uygulamanın Dünya Sağlık Örgütünün tavsiyeleri, Kanada Sağlıklı Beslenme Stratejisi ve Kanada Gıda Rehberi ile uyumlu olduğunu belirtti.

Çikolatalı süt ve katkısız meyve suları, şekerle tatlandırılmış içecek vergisinden muaf tutulurken, bu kararın okullardaki beslenme programları nedeniyle alındığı bildirildi.

Eyalet hükümeti uygulama ile elde edeceği yıllık 9 milyon Kanada Doları (yaklaşık 125 milyon TL) vergi gelirini, fiziksel aktivite programları, doğum öncesi bebek beslenme girişimleri ve okul gıda programlarına aktaracak.

Öte yandan, Alberta Üniversitesinden bir grup bilim insanının gerçekleştirdiği araştırmada, Kanada genelinde şekerli içecek ve yiyeceklerin neden olduğu sağlık sorunlarının ülke ekonomisine yıllık 5 milyar Kanada Doları yük getirdiği sonucuna ulaşıldı.

Canadian Journal of Public Health dergisinde yayımlanan araştırmada, bu sorunların başını diyabet ve kardiyovasküler hastalıkların çektiğine işaret edildi. .