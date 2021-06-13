DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Balkanlarda 3 aylık bir devlet
İstanbul'da müsilaj temizliği sürüyor
Hayatını Türk irfanına adayan münzevi ve mütecessis fikir işçisi: Cemil Meriç
Mısır'dan 'Türkiye' açıklaması
Kuzey Irak'ta 5 PKK'lı daha etkisiz hale getirildi
Endonezyalı gelin gönülleri fethetti
Cüneyt Çakır, Macaristan-Portekiz maçını yönetecek
Gazzeli çiftçiler buruk bir hasat dönemi geçiriyor
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'ya maske cezası
Türk senaristin filmi ABD'de ödül kazandı
İkinci el çevrim içi oto pazarında en çok satılanları belli oldu
Bugün 448 bin kişi aşı randevusu aldı
Meksika'da bir şüphelinin evinden binlerce kemik parçası çıktı
İzmit Körfezi'nde müsilaj etkisini sürdürüyor
Mısırlı gazeteci Ganim’in tutuklanmasına tepkiler sürüyor

Kanada’da katledilen Müslüman aile toprağa verildi

Kanada’nın Ontario eyaletine bağlı London kentinde 6 Haziran gecesi düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden Müslüman ailenin cenazeleri törenin ardından toprağa verildi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
13.06.2021 09:49:53
Kanada’da katledilen Müslüman aile toprağa verildi

 Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı London kentinde 6 Haziran gecesi düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden Müslüman ailenin cenazeleri törenin ardından toprağa verildi.

Binlerce kişinin katıldığı tören, cenaze evinden ailenin 4 ferdinin naaşlarının alınmasıyla başladı. Cenazelerin kalabalık konvoy eşliğinde getirildiği Güneybatı Ontario İslam Merkezi'nde konuşmalar yapıldı.

Son derece duygulu anların yaşandığı tören boyunca bazı katılımcılar gözyaşlarına hakim olamadı.

Binlerce kişinin kıldığı öğle namazının ardından saldırıda hayatını kaybeden Afzaal ailesi için cenaze namazı kılındı. London Müslüman Mezarlığı'na getirilen cenazeler, okunan duaların ardından defnedildi.

Mezarlıktaki defin işlemine sadece aile fertleri ile yakınlarının katılmasına izin verildi.

Bu arada saldırıda hayatını kaybeden Afzaal ailesi için Kanada'nın birçok kentinde anma törenleri düzenlendi. Törenlerin hafta sonu da devam edeceği belirtildi.

Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı London kentinde 6 Haziran gecesi kamyonetini kaldırımda yürüyen beş kişilik ailenin üzerine süren saldırgan, 74 yaşındaki Talat Afzaal ile 46 yaşındaki oğlu Salman Afzaal ve 44 yaşındaki eşi Madiha Salman ile 15 yaşındaki kızları Yumna Salman'ın ölümüne neden olmuştu.

Saldırıdan ağır yaralı kurtulan ailenin 9 yaşındaki oğulları Fayez Salman'ın hastanedeki tedavisi sürüyor.

Saldırgan Nathanial Veltman, olay yerine 6 kilometre mesafedeki Cherryhill Bulvarı'nda gözaltına alınmıştı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, olayla ilgili "Bu öldürme tesadüf değildi. Bu, topluluklarımızdan birinin kalbinde nefretle motive edilen bir terörist saldırıydı." ifadelerini kullanmıştı.

London Polisi tarafından yapılan açıklamada, saldırının ailenin Müslüman olmasından dolayı gerçekleştirildiği belirtilmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş