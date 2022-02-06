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Kanada'da kamyoncuların eylemi tüm ülkeye yayıldı

Kanada’daki aşı karşıtı kamyon sürücülerinin 29 Ocak’ta başkent Ottowa'da başlattıkları protesto eylemi, ülkenin diğer 10 şehrine daha yayıldı. Öte yandan Aşı karşıtı kamyoncuların eylemleri de protesto edildi

14 Dakika Önce
2022-02-06 20:25:33
Kanada'da kamyoncuların eylemi tüm ülkeye yayıldı

Kanada'daki aşı karşıtı kamyon sürücülerinin 29 Ocak'ta başkent Ottowa'da başlattıkları protesto eylemi, ülkenin diğer 10 şehrine daha yayıldı.

Aşı zorunluluğu ile birlikte Kovid-19 salgını için uygulanan diğer önlemlerin kaldırılmasını da isteyen gruplar, hafta sonu olması sebebiyle kalabalık taraftar buldu.

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Ottawa'nın yanı sıra Toronto, Montreal, Winnipeg, Quebec City, Fredericton, Regina, Victoria, Vancouver, Calgary ve Edmonton kentlerinde de hafta sonu "Özgürlük Konvoyu" adı altında protesto eylemleri düzenlendi.

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Öte yandan "Özgürlük Konvoyu" karşıtı protesto da düzenlendi. Kanada'da, aşı karşıtı kamyoncuların başlattığı 'özgürlük konvoyu' destekçilerinin, Vancouver kent merkezinde düzenleyecekleri eyleme giden yollar, karşıt protesto nedeniyle kapandı.

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Vancouver'daki, Terminal Bulvarı'nda bir araya gelen aşı destekçileri, sonrasında East Hasting caddesinde toplanarak konvoyun geçişine engel olmaya çalıştı.

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'Özgürlük konvoyu' destekçileri alternatif yollardan kent merkezine ulaştı.

AA, Habertürk .

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