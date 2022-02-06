Kanada'da kamyoncuların eylemi tüm ülkeye yayıldı

Kanada’daki aşı karşıtı kamyon sürücülerinin 29 Ocak’ta başkent Ottowa'da başlattıkları protesto eylemi, ülkenin diğer 10 şehrine daha yayıldı. Öte yandan Aşı karşıtı kamyoncuların eylemleri de protesto edildi