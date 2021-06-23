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Kanada Başbakanı Trudeau: Ülkemiz terör eylemlerinden zarar görmeye devam ediyor

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülkesinin ve dünyanın terör eylemlerinden zarar görmeye devam ettiğini belirtti.

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23.06.2021 18:56:28
Kanada Başbakanı Trudeau: Ülkemiz terör eylemlerinden zarar görmeye devam ediyor

Trudeau, Kanada'da Terör Kurbanlarını Anma Ulusal Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinin terörle ilk kez 1985 yılında 329 kişinin hayatını kaybettiği Air India uçağının bombalanması ile karşı karşıya kaldığını ifade etti.

Bu saldırının ilk ama son olmadığını hatırlatan Trudeau, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Kanada tarihindeki en kanlı terör saldırısı olan bu alçak terör eylemi ne yazık ki, Kanada'nın terörizmin kötülüğüyle yüzleşmek zorunda kaldığı son sefer değildi. 2014 yılında Ulusal Savaş Anıtı ve Parlamento Tepesi'ne yapılan saldırıdan sonra London kentinde Müslüman bir aileyi hedef alan en son ölümcül nefret suçuna kadar, ülkemiz ve dünya terör eylemlerinin yıkıcı sonuçlarından zarar görmeye devam ediyor. Teröristler, korkakça şiddet eylemleriyle Kanadalılara korku aşılamaya, bizi bölmeye ve demokratik kurumlarımızı sorgulamamıza neden olmaya çalışıyor. Toplumumuzdaki ırkçılık, kadın düşmanlığı, nefret ve hoşgörüsüzlüğü ele almaya devam etmeli; korku, nefret ve hoşgörüsüzlükten daha güçlü olan çeşitlilik, kapsayıcılık ve çoğulculuk değerlerini desteklemeliyiz."

Terörün her türlüsünü kınadığını belirten Trudeau açıklamasını, "Kanada hükümeti adına terörden zarar gören herkese en derin taziyelerimizi sunuyoruz. Ayrıca, insanları bir araya getirmek ve radikalleşmenin şiddete dönüşmesini önlemek için çalışmaya devam eden öğretmenlerden inanç liderlerine kadar ülke genelindeki birçok topluluk liderine de teşekkür ediyoruz." ifadeleri ile tamamladı.

AİR INDİA UÇAĞININ BOMBALANMASI

Dünya havacılık tarihinin en kanlı terör saldırılarından biri olan olayda Hindistan Havayollarına (Air India) ait yolcu uçağı, Montreal-Londra-Delhi seferini yaparken, daha önce yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu Atlantik Okyanusu üzerinde düşmüş, 23 Haziran 1985'te meydana gelen saldırıda, çoğunluğu Kanadalı toplam 329 kişi hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili çok sayıda kişi gözaltına alınmasına rağmen, Hindistan'da Sih devleti kurmak isteyen Babbar Khalsa örgütü üyesi Hindistan asıllı Kanada vatandaşı Inderjit Singh Reyat tutuklanmış ve 30 yıllık hapis cezasını 2015'te tamamlayarak tahliye edilmişti.

Kanada, 23 Haziran'ı Terör Kurbanlarını Anma Günü ilan etmişti.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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