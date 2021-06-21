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Kanada Başbakanı Trudeau: Bu trajediler için özür dilemek yeterli değil

Kanada Başbakanı Trudeau, Katolik Kilisesi'ne ait yatılı okullarda ölen yerli ailelerin çocuklarıyla ilgili 'Bu trajediler için özür dilemek yeterli değil. Geçmişteki yanlışları düzeltmemiz ve devam eden zorlukları çözmemiz gerekiyor' dedi.

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Google News - Timeturk
21.06.2021 21:30:52
Kanada Başbakanı Trudeau: Bu trajediler için özür dilemek yeterli değil

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, her yıl 21 Haziran'da kutlanan "Ulusal Yerli Halklar Günü" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, First Nations, Inuit ve Metis yerli halklarının Kanada'ya yaptıkları ve yapmaya devam ettikleri önemli katkıları olduğunu ifade etti.

Yılın en uzun günü olan yaz gün dönümünün birçok yerli topluluk için derin kültürel, tarihi ve manevi öneme sahip olduğunu hatırlatan Trudeau, şunları kaydetti:

"Bugün yerli halkları kutlamanın zamanı olsa da uzlaşmaya giden önemli yolculukta yapılacak daha çok iş olduğunu kabul etmek için de bir fırsat. Eski Kamloops Yatılı Okulu yakınlarındaki çocuk cesedi kalıntıları, yerli halkların son yıllarda, on yıllarda ve yüz yıllarda katlandığı sistemik baskı, eşitsizlikler ve ayrımcılığın, yüzleşmeye devam ettikleri adaletsizlik ve zorlukların açık bir hatırlatıcısı olarak karşımızda duruyor."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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