Kan donduran olay! Kocası tarafından çocuklarıyla birlikte 17 yıl esir tutuldu

Brezilya’da bir kadının, iki çocuğuyla beraber 17 yıl boyunca kocası tarafından esir tutulduğu ortaya çıktı.

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde, yıllarca dışarı çıkmalarına izin verilmeyen kadın, evinin önünden geçen polis ekipleri tarafından kurtarıldı. Eşi tarafından esir tutulan kadın yaşadıklarını yerel basına anlatırken psikolojik ve fiziksel şiddet gördüklerini söyledi.

Kocasının kendisine, "Bu evden ancak ölünce çıkarsın" diyerek yıllarca işkence yaptığını, "üç gün süreyle aç susuz kaldıkları zamanlar olduğunu" anlattı.

BBC'nin haberine göre yerel polis yetkilileri, kadının 23 yıldır evli olduğu Luiz Antonio Santos Silva tarafından zorla tutulduğu evin karanlık, pis ve bakımsız olduğunu açıkladı. Açıklamaya göre ailenin üç ferdi kurtarıldığında 19 ve 22 yaşındaki çocukların elleri bağlıydı.

Çocukların ikisinin de beslenme yetersizliği nedeniyle sağlık sorunları olduğu aktarılırken, anne ve çocukları hastaneye kaldırıldı. .