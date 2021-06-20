Kamyonet sürücüsü LGBT yürüyüşüne katılan göstericileri ezdi

ABD’nin Florida eyaletinde yer alan Wilton Manors kasabasında bir sürücünün kamyonetini LGBT yürüyüşüne katılanların üzerine sürmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. Kamyonetin şoförü polis tarafından gözaltına alındı.

ABD'nin Florida eyaletinde yer alan Wilton Manors kasabasında bir sürücünün kamyonetini LGBT yürüyüşüne katılanların üzerine sürmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Kazada bir kişi yaralanırken, kamyonetin şoförü polis tarafından gözaltına alındı.

Yürüyüşe katılanları ezen kamyon sürücüsünün bunu kasten yapıp yapmadığı araştırılıyor. Polis, kazayla ilgili bütün ihtimallerin ayrıntılı bir şekilde araştırıldığını açıkladı.

Hem şoförün, hem ölen ve yaralanan kişilerin aynı erkek eşcinsel korosunun üyesi olduğu belirlendi.

Kasten adam öldürmeye teşebbüs suçlaması

Komşu Fort Lauderdale kasabası Belediye Başkanı Dean Trantalis ise gerçekte kamyonetin yine yürüyüş kolunda üstü açık bir araba içinde bulunan Kongre'nin Demokrat Parti üyesi Debbie Wasserman Schultz'u hedef aldığını iddia etti.

Trantalis, saldırının LGBT toplumuna yönelik terörist eylem olduğunu ileri sürdü ve “Bu önceden hazırlanmış, özellikle bir kişiyi hedef alan kasıtlı bir saldırı.” ifadesini kullandı. Trantalis, hedef alınan Wasserman Schultz'un saldırıdan kıl payı kurtulduğunu ifade etti.

Kaynak: Euronews

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.