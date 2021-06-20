DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Hamas bayrağının yasaklanması konusunda anlaştılar
ABD medyasından Biden’a: Görülmemiş saldırı altındayız
'Büyük değişimler, büyük devrimler hep bir hayalle başlar'
Kamyonet sürücüsü LGBT yürüyüşüne katılan göstericileri ezdi
Biden-Putin zirvesinde PKK'nın 'Ölüm Taciri'nin takası da konuşuldu
Hak dinler ilahi dinler şeklindeki tanımlama ne kadar doğru?
2 ilçe daha Taliban'ın kontrolüne geçti
Patnos'ta AK Parti'ye saldırı hazırlığındaki 4 kişi yakalandı
Yunanistan'daki mezarlık krizinde yeni gelişme
Türkiye İsviçre'yi yenerse gruptan çıkabilir mi? Türkiye gruptan nasıl çıkar?
Libya Başbakanı Dibeybe: İki yıldır kapalı olan sahil yolu açıldı
Veyis Ateş'in ses kaydı yayınlandı mı? Veyis Ateş ile Sezgin Baran Korkmaz ses kaydı çıktı mı?
Medya düzeni, rezaletleri ve 'Medya'nın sevgilisi'
Kılıçdaroğlu’ndan ‘ittifak’ ve ‘adaylık’ açıklaması
Avni Burak Yenice kimdir? Avni Burak Yenice ölüm nedeni nedir?

Kamyonet sürücüsü LGBT yürüyüşüne katılan göstericileri ezdi

ABD’nin Florida eyaletinde yer alan Wilton Manors kasabasında bir sürücünün kamyonetini LGBT yürüyüşüne katılanların üzerine sürmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. Kamyonetin şoförü polis tarafından gözaltına alındı.

ABONE OL

Google News - Timeturk
20.06.2021 14:27:51
Kamyonet sürücüsü LGBT yürüyüşüne katılan göstericileri ezdi

ABD'nin Florida eyaletinde yer alan Wilton Manors kasabasında bir sürücünün kamyonetini LGBT yürüyüşüne katılanların üzerine sürmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Kazada bir kişi yaralanırken, kamyonetin şoförü polis tarafından gözaltına alındı.

Yürüyüşe katılanları ezen kamyon sürücüsünün bunu kasten yapıp yapmadığı araştırılıyor. Polis, kazayla ilgili bütün ihtimallerin ayrıntılı bir şekilde araştırıldığını açıkladı.

Hem şoförün, hem ölen ve yaralanan kişilerin aynı erkek eşcinsel korosunun üyesi olduğu belirlendi.

Kasten adam öldürmeye teşebbüs suçlaması

Komşu Fort Lauderdale kasabası Belediye Başkanı Dean Trantalis ise gerçekte kamyonetin yine yürüyüş kolunda üstü açık bir araba içinde bulunan Kongre'nin Demokrat Parti üyesi Debbie Wasserman Schultz'u hedef aldığını iddia etti.

Ekran Resmi 2021-06-20 14.24.44

Trantalis, saldırının LGBT toplumuna yönelik terörist eylem olduğunu ileri sürdü ve “Bu önceden hazırlanmış, özellikle bir kişiyi hedef alan kasıtlı bir saldırı.” ifadesini kullandı. Trantalis, hedef alınan Wasserman Schultz'un saldırıdan kıl payı kurtulduğunu ifade etti.

Kaynak: Euronews

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş