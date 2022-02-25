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Kamyoncuların yeni hedefi Washington!

ABD'deki Kovid-19 kısıtlamalarını protesto eden ve 23 Şubat'ta California'dan konvoy halinde yola çıkan aşı karşıtı kamyoncular, 4 bin kilometrelik yolculuklarında Arizona eyaletine ulaştı.

57 Dakika Önce
2022-02-25 17:51:15
Kamyoncuların yeni hedefi Washington!

"People's Convoy" (Halkın Konvoyu) adı altında organize olan Kovid-19 aşısı karşıtı kamyoncular, 11 gün sürecek ve toplamda 4 bin kilometre yapacakları yolculuklarına devam ediyor.

Arizona eyaletinin Lupton kentine varan kamyoncular, sosyal medya üzerinden destekçileriyle buluşma çağrıları yapıyor.

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Öte yandan kamyoncular internet üzerinden başlattıkları bağış kampanyasında bugüne kadar 550 bin dolar topladı.

Kamyon şoförleri Washington DC'deki ana yolları kapatmaya hazırlanıyor

Aşı karşıtı kamyon şoförlerinin Biden'ın 1 Mart'ta Kongrenin ortak oturumunda, "Birliğin Durumu" konuşmasını yapacağı hafta, Washington DC'deki ana çevre yollarını trafiğe kapatarak aşı zorunluluğunu protesto etmesi bekleniyor.

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ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon), 23 Şubat'ta yapılan yazılı açıklamada, yaklaşık 400 Washington DC Ulusal Muhafız personelinin belirli trafik bölgelerinde Washington DC polisine yardım etmek üzere görevlendirildiği belirtilmişti.

Washington DC'nin çevre eyaletlerinden yaklaşık 300 Ulusal Muhafız da Kongre Polisinin güvenlik önlemlerine destek vereceği kaydedilmişti. AA .

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