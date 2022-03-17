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Kamyoncular Washington’u kuşattı!

ABD’nin başkenti Washington çevresindeki otoyolları kilitleyen yüzlerce tır ve kamyon şoförü, Joe Biden yönetiminin aşı uygulamalarını ve Kovid-19 tedbirlerini protesto etti.

22 Dakika Önce
2022-03-17 00:14:48
Kamyoncular Washington’u kuşattı!

ABD yönetiminin aşı zorunluluklarını protesto eden ve ABD'nin farklı eyaletlerinden başkent yakınlarına yüzlerce tır ve kamyonla gelen sürücüler, Washington civarındaki yolları adeta kilitledi.

Amerikan bayrakları ve kornalarıyla ilginç görüntüler oluşturan tır ve kamyonlarıyla sürücüler, geniş güvenlik önlemleri altında eylemlerini gerçekleştirdi.

"Halkın Konvoyu" adıyla çeşitli eyaletlerden yola çıkan tır ve kamyon sürücüleri, Kanada'daki "Özgürlük Konvoyu"na benzer şekilde yönetimin Kovid-19 kısıtlamalarına tepki gösterdi. AA .

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