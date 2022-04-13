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TIMETURK / DÜNYA / Kamyon kayalıklara çarptı: 17 ölü

Kamyon kayalıklara çarptı: 17 ölü

Endonezya'nın Batı Papua eyaletinde işçi ve ailelerinden 29 kişiyi taşıyan kamyonun kayalıklara çarpması sonucu 17 kişi hayatını kaybetti.

2 Saat Önce
2022-04-13 12:54:04
Kamyon kayalıklara çarptı: 17 ölü

Polis şefi Parisian Herman Gultom, yaptığı açıklamada, yasa dışı altın madeninde çalışan işçi ve ailelerinden oluşan 29 kişiyi taşıyan kamyonun, Batı Papua eyaletinin başkenti Manokwari'ye doğru giderken yolda kayalıklara çarptığını belirtti.

Kazada 13 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 4 kişi de kaldırıldığı hastanede öldü.

Madenciler ve ailelerinin, Paskalya Bayramı'nı kutlamak için yola çıktığı açıklandı.

YASA DIŞI MADENLER

Endonezya'da binlerce insan, ciddi yaralanma hatta ölüm riski barındıran çalışma koşullarına rağmen geçimini sağlamak için yasa dışı madenlerde çalışmak zorunda kalıyor.

Yasa dışı madenlerde çalışanlar, heyelanlar, seller, çökme tehlikesi, siyanür, cıva ve yetersiz koruma nedeniyle hayatlarını riske atıyor.

2019'da Kuzey Sulawesi eyaletindeki yasa dışı altın madenindeki derme çatma ahşap yapının çökmesi sonucu 40'tan fazla madenci hayatını kaybetmişti. .

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