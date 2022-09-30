Kamışlı’da gergin protesto! PKK Suriye’de öğrenci velilerine saldırdı

PKK yönetimindeki bölgede binlerce öğrencinin eğitim aldığı özel okul ve enstitülerin kapatılması kararı tepkilere yol açtı.Kamışlı’da toplanan veliler, BM karargahı önünde oturma eylemi yaptı. PKK’lı teröristler önce kalabalığı dağıtmaya çalıştı. Başarılı olamayınca bu kez çoğu kadın ve çocuklardan oluşan sivillere saldırdı.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Terör örgütü PKK, işgal altında tuttuğu bölgelerde kendi eğitim müfredatını dayatmak için baskıya devam ediyor. Örgüt, Özel Saade Lisesi, Fırat, Emel ve İttihad gibi dershanelerle ilçedeki diğer okulları 18 Eylül'den bu yana aşamalı şekilde kapattı.

Yeni Şafak'ta yayımlanan habere göre; Terör örgütü PKK, işgal altında tuttuğu bölgelerde kendi eğitim müfredatını dayatmak için baskıya devam ediyor. Örgüt, Özel Saade Lisesi, Fırat, Emel ve İttihad gibi dershanelerle ilçedeki diğer okulları 18 Eylül'den bu yana aşamalı şekilde kapattı. Binlerce öğrencinin eğitim aldığı özel okul ve enstitülerin kapatılması kararı tepkilere yol açtı. Kararın yeni öğretim yılının başlaması ve ücretlerin ödenmesinin ardından verilmesi ise tepkileri daha da arttırdı.

DAĞITAMAYINCA KADINLARA SALDIRDILAR

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kamışlı ilçesinde toplanan veliler, BM karargahı önünde oturma eylemi yaptı. Örgütün verdiği diplomaların geçerli olmadığını belirten protestocular, eski müfredatın devam etmesi ve kapatılan okulların açılmasını istedi. PKK'lı teröristler önce kalabalığı dağıtmaya çalıştı. Başarılı olamayınca bu kez çoğu kadın ve çocuklardan oluşan sivillere saldırdı. Eylemi takip eden gazeteciler de darp edildi. Onlarca sivilin tutuklandığı bölgede gerginlik sürüyor.

YILBAŞINDAN BERİ 61 ÇOCUĞU KAÇIRDILAR

Öte yandan PKK/YPG, Suriye'de işgal ettiği bölgelerde sadece bu yılın başından itibaren 61 çocuğu daha kaçırdı.Rusya Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'de işgal ettiği bölgelerde çocukları kaçırmaya devam ediyor. Kaçırılan çocuklar, sözde eğitim sürecinin ardından terör örgütünün kanlı emelleri için kullanılıyor.

Teröristler sadece 2022 yılında 26'sı kız 61 çocuğu kaçırdı. Çocuklarını arayan aileler, kaçırılan kızlardan 12'sinin izine Kandil'de ulaştı. Kız çocuklarının Kandil'deki terör inlerinde tutulduğu öğrenildi. 14 kız çocuğunun akıbeti halen bilinmiyor.

Örgütün kaçırdığı erkek çocuklarından gelen haber de aileleri yıktı. Çocukların tünel ve hendek kazmak için Suriye'deki cephe hatlarında en ön safta kullanıldığı öğrenildi. .