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Kamerun’da gece kulübünde patlama: Çok sayıda ölü var

Kamerun’un başkenti Yaounde’de bir gece kulübünde meydana gelen patlamada çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

12 Dakika Önce
2022-01-23 16:55:30
Kamerun’da gece kulübünde patlama: Çok sayıda ölü var

Görgü tanıkları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkentin Bastos bölgesinde bulunan “Livs” isimli gece kulübünde yerel saatle 03.00 sularında çok büyük bir patlama meydana geldiğini, çıkan yangın ve izdiham nedeniyle çok sayıda kişinin yanarak can verdiğini belirtti.

Yaralananlar Yaounde Merkez ve Cefta d'Ekounou hastanelerinde tedavi altına alındı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Patlamanın nedeniyle ilgili açıklama yapılmadı. .

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