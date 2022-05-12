Kamerun’da 11 mürettebatlı jet düştü

Kamerun’un başkenti Yaounde’de 11 mürettebatlı jet ormanlık alana düştü.Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, öğlen saatlerinde Nsimalen Havalimanı'ndan kalkan jet ile kısa bir süre sonra telsiz iletişiminin kesildiği belirtildi.