Kamala Harris protestolarla karşılandı

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Guatemala ziyareti esnasında Biden yönetiminin göçmen politikaları nedeniyle protesto edildi. Protestocular ''Trump kazandı'', ''Kamala, kendi işini yap'' pankartları açtı.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Guatemala ziyareti esnasında Biden yönetiminin göçmen politikaları nedeniyle protesto edildi. Protestocular ''Trump kazandı'', ''Kamala, kendi işini yap'' pankartları açtı.

Göçmen politikalarında yaşanan zorluklar ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i Guatemala'da zor durumda bıraktı.

Harris, Guatemala'daki protestocular tarafından "Trump kazandı" ve "Eve git" diyerek karşılandı.

Guatemala Devlet Başkanı Alejandro Giammattei bu yılki göçmen krizinden Başkan Biden'ı sorumlu tuttu.

Giammattei, kendisinin ve Harris'in göç konusunda "Madalyonun aynı tarafında olmadığını" söyledi.

Giammattei, "ABD hükümetinden göç konusunda daha açık bir mesaj göndermesini istedik" dedi.

Biden yönetimi eleştirilerin hedefinde

Yasadışı göçteki rekor artışın Biden'in politikalarından kaynaklandığı eleştirileri yapılıyor.

ABD-Meksika sınırındaki gözaltı sayısı, nisan ayında 178 binin üzerine çıkarak 21 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Sınırda Guatemala, Honduras ve El Salvador'dan gelen birçok aile ve refakatsiz çocuk bulunuyor.

Biden, eski ABD Başkanı Trump'ın sert göçmen politikalarını değiştireceğini vaat etmişti.



Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.