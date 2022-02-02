Kamala Harris, Kongre'nin basıldığı gün ölümün eşiğindeydi

İngiliz Guardian gazetesinde önceki günü yayınlanan bir haber, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in 6 Ocak 2021'de ABD Kongresi'ne yapılan baskın sırasında arabasının yakınına koyulan bir bomba yüzünden binanın içinde yaklaşık iki saat mahsur kaldığını ortaya koydu.

ABD Kongresi'ne 6 Ocak 2021'de yapılan baskın sırasında Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in ölümün eşiğinde olduğu ortaya çıktı.

İngiliz Guardian'ın haberini doğrulayan Haber kanalı CNN ise, bir "kolluk kuvvetleri kaynağının" Gizli Servis'in "Harris'in gelişinden önce Kongre binasının içini, araba yolunu, otoparkı, giriş ve çıkışları incelediğini" ve Harris'in "bombadan uzakta alternatif bir yol kullanılarak tahliye edildiğini" söyledi. "

Başkan Yardımcısı Harris'in güvenliğinden sorumlu ABD Gizli Servisi Reuters haber ajansının konuyla ilgili yorum talebine henüz yanıt vermedi.

Bu ayın başlarında, eski bir savcı ve ünlü "Unabomber" hakkında bir kitabın yazarı olan Les Wille, The Atlantic'e sözde bombacıların genellikle "insanları öldürerek bir mesaj göndermeye çalıştıklarını" söyledi.

Kongre'deki boru bombasından bahsederken, "Bunu tekrar ve daha iyi yapacaklarına bahse girebilirsiniz, çünkü işe yaramadı ve yakalanmadılar" dedi.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), o tarihten bu yana Demokrat Parti Ulusal Komitesi'nin yanındaki parkta bir banka ve Cumhuriyetçi Parti Ulusal Komitesi'nin arkasındaki sokağa patlayıcı cihaz yerleştirdiğini düşündükleri gri kapşonlu kazak giyen bir şüpheliyi arıyor. Yetkililer patlayıcıların 6 Ocak'tan önceki gece yerleştirildiğini sanıyor.

Patlayıcı cihazlar eski Başkan Donald Trump'ın destekçilerinin Kongre binasına zorla girerek 3 Kasım 2020 seçimleri sonucunda Demokrat Joe Biden ve Kamala Harris'in zaferinin onaylanacağı oturumu engellemek istedikleri sırada bulunmuştu.

Eski Başkan Donald Trump'ın destekçileri tarafından geçen yıl ABD Kongresi'ne düzenlenen baskının birinci yıldönümünde Başkan Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris saldırının hedefi olan Kongre binasında yaptıkları konuşmada birlik ve demokrasi mesajı vermişti.

Onlarca polis memurunun yaralandığı ve 7 kişinin yaşamının yitirdiği olaylarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 700'den fazla kişi yargılanıyor.

ABD eski başkanıTrump, Kongre baskını nedeniyle bir meclis duruşmasına tabi tutuldu, ancak beraat etti. .