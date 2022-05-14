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Kalın'dan NATO açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ankara'nın İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya adaylığına kapıyı kapatmadığını söyledi. Ancak bu iki ülkenin Türkiye'nin ulusal güvenlik endişelerini ciddiye alıp net adımlar atmaları gerektiğine dikkati çekti.

1 Saat Önce
2022-05-14 19:26:06
Kalın'dan NATO açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın İngiliz Haber Ajansı Reuters'a konuştu.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO adaylığına ilişkin önemli mesajlar verdi.

Ankara'nın İsveç ve Finlandiya'nın NATO adaylığına kapıyı kapatmadığını söyledi.

"Bizim temel beklentimiz NATO ittifakının ruhuna, maksadına uygun bir şekilde mevcut üyelerin yahut katılma ihtimali olan diğer aday ülkelerin bizim ulusal güvenliğimizi de dikkate, ciddiye almalarıdır. Cumhurbaşkanımız gayet haklı olarak İsveç ve Finladiya'nın adaylığı söz konusu olduğunda özellikle İsveç'teki PKK varlığına dikkat çekti."

"İsveç ve Finlandiya'dan beklentimiz terör örgütlerine karşı açık tavır almaları"

Sözcü Kalın, İsveç ve Finlandiya'daki terör unsurlarına dikkati çekti. Bu ülkelerin Türkiye'nin ulusal güvenlik endişelerini ciddiye alıp net adımlar atmaları gerektiğini söyledi.

"NATO'nun genişlemesi bu dönemde eğer gerçekleşecekse o zaman gelin Türkiye gibi NATO'nun 2. büyük ordusuna sahip, son derece önemli, güvenli büyük bir müttefikinin temel ulusal güvenlik meselesi olan PKK ve FETÖ mevcudiyetini tekrar masaya yatıralım. Eğer NATO'ya bir ülke üye olarak girmeyi düşünüyorsa o zaman NATO'nun üyesi olan bir müttefikin ulusal egemenliğine tehdit teşkil eden bir konuyla ilgili de net bir tavır alması gerekir. Bununla ilgili somut adım atılmasını bekliyoruz. Bu adımlar atıldıktan sonra süreci hep birlikte değerlendirmeye devam edeceğiz."

TRTHaber .

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