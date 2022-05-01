Kalın'dan Kiev ziyareti: Zelenskiy tarafından kabul edildi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın Ukrayna'nın Başkenti Kiev'e resmi ziyaret gerçekleştirdi. Kalın, ziyarette Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından da kabul edildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Büyükelçi İbrahim Kalın ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın da yer aldığı heyet, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaret kapsamında, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından kabul edilen Kalın, Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı Andrei Yarmak ile de bir toplantı yaptı.

Kalın, ayrıca Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliğinde Türk vatandaşları ve Kırım Tatar Türkleriyle iftarda buluştu.

"Ziyaretimizin amacı savaşın sonlandırılması ile ilgili çalışmalara katkı sunmak"

Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nde açıklama yapan Kalın, "Bu ziyaretimizin amacı, Türkiye-Ukrayna ilişkileri ve tabii ki devam eden savaşla ilgili görüşmeler yapmak ve özellikle savaşın sonlandırılması ile ilgili çalışmalara katkı sunmak" diye konuştu.

Savaşın başlangıcından beri Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde savaşın sona erdirilmesi için yoğun çaba içinde olduğunu hatırlatan Kalın, şunları söyledi:

"Savaşın sona erdirilmesi, müzakere ve diyalog yoluyla bu çatışmaların sona erdirilmesi birinci hedefimiz. Ama tabii savaş uzadıkça şartlar daha da zorlaşmakta. Özellikle sivillere yönelik saldırıların sonlandırılması konusunda durum daha da aciliyet kesbetmiş durumda. Hem bu konuları görüşmek hem de Mariupol başta olmak üzere buradan sivillerin tahliyesi, insani bir koridorun açılması ve diğer konularla ilgili kapsamlı görüşmeler yaptık."

Zelenskiy'den Türkiye'ye teşekkür

Kalın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı Andrei Yarmak ile görüşmeler yaptığını anımsatarak Zelenskiy'nin, bugüne kadar Ukrayna'ya verdiği destek ile savunduğu ve uyguladığı dengeli diplomasi ve müzakereye öncelik veren yaklaşımlarından dolayı Türkiye'ye teşekkür ettiğini aktardı.

Bundan sonra da yapılacak çok şey olduğunu ve savaşın 66'ncı gününe girdiğini belirten Kalın, özellikle Ukrayna'nın doğu bölgesinde Mariupol'de, Kherson'da, Kharkiv'de ve Donbas civarında çeşitli yoğunluk ve biçimlerde çatışmaların devam ettiğine dikkati çekti.

"Savaşın sona erdirilmesi için yoğun çaba içinde olmaya devam edeceğiz"

İbrahim Kalın, bu süreçte Antalya ve İstanbul'da önemli iki müzakere toplantısı yapıldığını hatırlatarak, "Özellikle İstanbul sürecinin devam ettirilmesi, bu savaşın sonlandırılmasında kilit bir rol oynayabilir. Bununla ilgili çalışmalarımızı da yoğun bir şekilde sürdürüyoruz" dedi.

Geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem Zelenskiy hem de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmeleri yaptığını anımsatan Kalın, Kiev'e gerçekleştirdikleri ziyaretin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenskiy arasındaki görüşmede kararlaştırıldığını söyledi.

Kalın, şöyle devam etti:

"Biz bundan sonra da savaşın sona erdirilmesi için yoğun çaba içinde olmaya devam edeceğiz. Çünkü bu savaşın kazananı olmayacak. Ukrayna tarafı da Rusya tarafı da kaybedecek. Ama bundan sadece bu iki ülke değil, bölge ülkeleri de olumsuz etkilenecek, küresel piyasalar bundan olumsuz etkilenecek. Dolayısıyla en önemlisi de tabii burada bir insani trajedi yaşanıyor, insanlar ölüyor, milyonlarca insan mülteci olmak zorunda kalıyor, Ukrayna yıkılıyor, Ukrayna'nın şehirleri bombalanıyor, yerle bir ediliyor. Bütün bunların önüne geçmek için hepimizin el birliği ile çalışması ve çaba sarf etmesi gerekiyor.

Bizim ziyaretimiz de bu kapsamda gerçekleşen bir ziyaret ve bundan sonra da Ukrayna ile birlikte olmaya devam edeceğiz. Çünkü Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, egemenliği, siyasi birliği üzerinde en fazla durduğumuz taviz verilmesi elbette mümkün olmayan temel ilkeler ve bu çerçevede bir müzakere zemininin oluşturulması ve İstanbul'da başlayan yüz yüze müzakerelerin devam ettirilmesi büyük önem arz ediyor. Çabalarımızı bu yönde yoğunlaştırmaya devam edeceğiz."

"BM, burada nasıl bir rol oynayacak bunu da değerlendiriyoruz"

Müzakerelerle ilgili soru üzerine Kalın, özellikle Buça, İrpin ve Mariupol'de ortaya çıkan toplu mezarlar ve görüntülerin müzakere sürecini zora soktuğunu belirterek, "Çatışmaların ve Rusya tarafından gelen saldırıların devam etmesi elbette süreci daha da zorlaştırıyor. O yüzden öncelikle bizim Mariupol'de bir ateşkese, bir insani koridorun oluşturulmasına, sivillerin ve yaralı askerlerin tahliye edilmesine acilen ihtiyacımız var. Bu yönde çabalarımız sürüyor. Cumhurbaşkanımızın çok yönlü görüşmeleri devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zelenskiy ve Putin ile görüşmelerinin yanı sıra Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesinde bu konuyu ele aldığını dile getiren Kalın, şunları kaydetti:

"BM, burada nasıl bir rol oynayacak bunu da değerlendiriyoruz. Biz de hem ikili olarak hem BM ile koordinasyon halinde bu tahliyelerin gerçekleşmesi için çabalarımızı yoğunlaştırıyoruz. Bu, tabii savaşın bir ayağını temsil ediyor ama bir bütün olarak baktığınızda savaşı sona erdirecek zeminin güçlendirilmesi için herkesin el birliği ile çalışması gerekiyor. Yani savaşı uzatmak yahut uzatmaya zemin hazırlayacak yönde tutum sergilemek yerine savaşı sona erdirecek bir çabanın yoğunlaştırılması, bunun bir ana hedef ve irade olarak ortaya konması gerekiyor."

"Rusya ile de bildiğiniz gibi temaslarımız devam ediyor"

Türkiye'nin Ukrayna ziyaretinin ardından Rusya tarafıyla da bir görüşme yapıp yapmayacağına ilişkin soruya Kalın, "Tabii Rusya ile de bildiğiniz gibi temaslarımız devam ediyor. Yine Dışişleri Bakanımız, Milli Savunma Bakanımız, diğer arkadaşlarımız bu görüşmelere devam ettiler. Bizler de bundan sonra Rusya tarafıyla da temas içinde olmaya devam edeceğiz. Çünkü iki tarafı bir masa etrafında bir araya getirebilmek ve çatışmaları önleyebilmek için Rusya tarafıyla da temasın mutlaka devam etmesi gerekiyor" yanıtını verdi.

Savaşın başında "Herkes, Rusya ile köprüleri atarsa Rusya'yla kim konuşacak, onları bir müzakere masasının etrafına getirip bir barış anlaşmasına kim ikna edecek?" diye sorduğunu hatırlatan Kalın, "Bunun için Türkiye'nin şu ana kadar sergilediği dengeli tutum, bütün taraflar nezdinde takdir topluyor. Buna yönelik çalışmamız devam edecek. Bizim birinci amacımız takdir toplamak değil, gerçekten bu savaşı sona erdirmek" dedi.

TRTHaber, AA .