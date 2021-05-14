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Kalın'dan Avusturya Başbakanı Kurz'a ''İsrail bayrağı'' tepkisi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, başbakanlık binasına İsrail bayrağı çektiren Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'a tepki gösterdi.

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Google News - Timeturk
14.05.2021 17:32:09
Kalın'dan Avusturya Başbakanı Kurz'a ''İsrail bayrağı'' tepkisi

Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avusturya Başbakanı destek için başbakanlık binasına İsrail bayrağı çektirmiş. Aklın, vicdanın, insanlığın sustuğu nokta. Siz böyle davrandıkça İsrail daha pervasızca saldıracak. Umarım Avusturya ve Avrupa'nın akıl ve vicdan sahibi insanları bu tarz-ı siyasete tepki gösterir" ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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