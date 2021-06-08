Kaldırımda yürüyenen Müslüman aileyi araçla ezip öldürdüler

Kanada polisi, Pazar günü kaldırımda yürürken üzerlerine sürülen bir araçla ölen Müslüman bir ailenin dört üyesinin 'nefret suçu' kurbanı olduklarına inanıldığını açıkladı.

Kanada geçen pazar günü kaldırımda yürüyen Müslüman ailenin araçla ezilerek öldürülmesini konuşuyor.

Kanada polisi, Pazar günü kaldırımda yürürken üzerlerine sürülen bir araçla ölen Müslüman bir ailenin dört üyesinin "nefret suçu" kurbanı olduklarına inanıldığını açıkladı.

Başkomiser Paul Waight düzenlediği basın toplantısında, "Bunun nefretin harekete geçirdiği, planlı, kasıtlı bir saldırı olduğuna dair kanıtlar var" dedi ve ekledi:

"Bu kurbanların Müslüman oldukları için hedef alındıklarına inanılıyor."

Saldırı, Ontario eyaletinin Londra kentinde gerçekleşti. 9 yaşındaki bir çocuğun aileden tek sağ kalan olduğu ve ağır yaralı olarak hastanede tedavi gördüğü bildirildi.

20 yaşındaki Kanadalı zanlıya, dört cinayet ve bir cinayete teşebbüs suçlamaları yöneltildi.

Saldırı, 2017 yılında Quebec City'deki bir camide 6 kişinin öldürülmesinden bu yana Kanadalı Müslümanlara yönelik düzenlenen en ölümcül saldırı.

Başkomiser Paul Waight, "polisin olası terör suçlamalarını değerlendirdiğini" de sözlerine ekledi.

Saldırı hakkında neler biliniyor?

Kurbanlar, 74 ve 44 yaşlarında iki kadın, 46 yaşında bir erkek ve 15 yaşında bir genç kız. İsimleri, ailenin isteği doğrultusunda açıklanmadı. Polis, 9 yaşındaki bir çocuğun ciddi ancak hayati tehlike oluşturmayan yaralarla hastanede olduğunu belirtti.

Polis, saldırganın 20 yaşındaki Nathanial Veltman olduğunu açıkladı. Saldırganın, olay yerinden yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta bir alışveriş merkezinde olaysız bir şekilde tutuklandığı bildirildi.

Polis, görgü tanıklarına dayanarak, kamyonun kaldırıma çıktığını, aileyi ezdiğini ve sonra hızla uzaklaştığını bildirdi.

Yetkililer, Pazar günü yerel saatle 20:40 civarı siyah kamyonun Hyde Park Yolu'nda kaldırıma çıkarken görüldüğünde iyi hava ve yüksek görüş koşulları olduğunu belirtiyor.

CTV News'a konuşan görgü Paige Martin, "Her yerde koşan insanlar vardı" dedi. "Vatandaşlar ambulansları olay bölgesine doğru yönlendirmeye çalışıyordu. Çok sayıda el-kol işareti ve bağrış yaşandı."

2016 nüfus sayımı, Toronto'nun yaklaşık 200 kilometre güneybatısındaki bir şehir olan Londra'nın giderek daha fazla göçmen nüfus barındırdığını gösteriyor. Her 5 kişiden 1'i Kanada dışı doğumlu. Bölgenin en büyük azınlık grubunu Araplar oluşturuyor. Onları Güney Asyalılar takip ediyor.

Tepkiler

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Twitter'dan haberlerden "dehşete düştüğünü" yazdı ve kurbanların yakınlarına "sizin için buradayız" mesajını verdi.

Ontario Eyaleti Başbakanı Doug Ford, "Ontario'da nefret ve İslamofobi'nin yeri yoktur" tweetiyle kurbanlara saygı duruşunda bulunanlar arasındaydı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.